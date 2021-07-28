Video Yaşam Antalya Manavgat'taki yangından son dakika dehşet görüntüleri! Sıçrayan yangın apartmanları alev alev yakıyor

Antalya Manavgat'taki yangından son dakika dehşet görüntüleri! Sıçrayan yangın apartmanları alev alev yakıyor

Antalya Manavgat'taki yangından son dakika dehşet görüntüleri! Sıçrayan yangın apartmanları alev alev yakıyor
28.07.2021 | 16:28

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Antalya Manavgat'ta apartmanlara sıçrayan yangın dehşetinden son dakika görüntüleri! Antalya Manavgat'taki orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı!

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Antalya Manavgat'ta büyük yangın! "Tesadüf değil! Manavgat'tan ne istiyorsunuz? Cehennemi..."

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