Video Yaşam SON DAKİKA: Antalya Manavgat'taki orman yangınlarından CANLI YAYIN! Yangınlardan yürek yakan görüntüler...

SON DAKİKA: Antalya Manavgat'taki orman yangınlarından CANLI YAYIN! Yangınlardan yürek yakan görüntüler...

SON DAKİKA: Antalya Manavgat'taki orman yangınlarından CANLI YAYIN! Yangınlardan yürek yakan görüntüler...
30.07.2021 | 12:32

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Son dakika haberleri... Antalya Manavgat'ta pek çok noktada aynı anda çıkan orman yangınlarından canlı yayınla son durum!

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