SON DAKİKA: Antalya Manavgat'taki orman yangınlarından CANLI YAYIN! Yangınlardan yürek yakan görüntüler...
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OTOMATİK OYNAT
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Osmaniye’deki orman yangını kısmen kontrol altına alındı | Video 30.07.2021 | 13:14
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Sultangazi'de askeri kışlada korkutan yangın | Video 30.07.2021 | 12:54
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İstanbul Kartal'da 11'inci katta patlama sonrası yangın paniği! 30.07.2021 | 11:27
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İstanbul'da İETT otobüsünde yolcular arasındaki maske tartışması kamerada 30.07.2021 | 11:27
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Babasını vurmak isterken başkasını vurdu | Video 30.07.2021 | 11:06
05:48
Evinin yandığını gören Hamide Teyze, gözyaşlarına boğuldu | Video 30.07.2021 | 10:30
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Kafeste güvercinleri boğan yılanı böyle yakaladı | Video 30.07.2021 | 10:18
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Genç kadına sokak ortasında tekme tokat dayak kamerada | Video 30.07.2021 | 10:07
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Ataşehir'de HES kodu olmayan yolcu, otobüs şoförünü darp edip kaçtı | Video 30.07.2021 | 09:58
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Van Gölü'nde seyrine doyumsuz gün batımı | Video 30.07.2021 | 09:58
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Tartışma yaşadığı arkadaşına kurşun yağdırdı! O anlar kamerada | Video 30.07.2021 | 09:41
Son dakika haberleri... Antalya Manavgat'ta pek çok noktada aynı anda çıkan orman yangınlarından canlı yayınla son durum!