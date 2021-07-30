Her yeri yakan orman yangını Şehit Uzman Çavuş Ferruh Dikmen'in kabrini ve Türk Bayrağını yakmadı!

Mersin'in Silifke ilçesinde dünden bu yana devam eden orman yangınında, Yeşilovacık Mahallesi'ndeki mezarlık yanarak tahrip olurken, 2018 yılında Tunceli'de şehit düşen Uzman Çavuş Ferruh Dikmen'in mezarı ve başucundaki Türk bayrağı sapasağlam ayakta kaldı.