Video Yaşam SON DAKİKA: Antalya Manavgat'ta orman yangını!

SON DAKİKA: Antalya Manavgat'ta orman yangını!

SON DAKİKA: Antalya Manavgat'ta orman yangını!
28.07.2021 | 13:10

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Son dakika haberleri... Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yollandı. İtfaiye erleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

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