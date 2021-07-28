SON DAKİKA: Antalya Manavgat'ta orman yangını!
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Son dakika haberleri... Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yollandı. İtfaiye erleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.