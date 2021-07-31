MANAVGAT VE DİĞER YANGINLARDA SON DURUM: CANLI GELİŞMELER

BAKAN PAKDEMİRLİ "SÖNDÜRMEDE İYİYE GİDİŞ VAR"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Yangınları söndürmede iyiye gidiş var. Marmaris'teki yangında iyiye doğru gidiş var. Yerleşim yerine yakın olmayan bir yangın daha var. Onu da kontrol altına alma noktasında olumlu gelişmeler var.

"57 YANGIN KONTROL ALTINDA"

Tüm kamu kurumlarından 4 binin üzerinde personelle bu mücadelemizi sürdürüyoruz. 57 yangın kontrol altında. 3 Antalya'da 1 Muğla'da kayıplarımız var maalesef.

ZARAR GÖREN VATANDAŞLARIMIZLA İLGİLİ ÇALIŞMAYA BAŞLADIK

Zarar gören vatandaşlarımıza Bağ-Kur, SGK, Ziraat ve Tarsim borçlarıyla ilgili çalışmalarımızı hemen başlattık. Sadece ağaçlarımızı değil tabi yaban hayatında da kaybımız var. Bunlar da ayrıca üzücü.

15 BİN HEKTAR DEFNE VE ZEYTİNLİK ALAN KAYBIMIZ VAR

320 büyükbaş, 3 bin küçükbaş, 15 bin hektar zeytin, defne gibi alan kaybımız var. Bu konuda, bu kayıplarla ilgili çalışmalarımızı açıklayacağız.

SPEKÜLASYONLARA GELMEYELİM

Yangınların sevevi ile ilgili spekülasyonlar sosyal medyada dolaşıyor. Adli merciler ve kolluk kuvvetleri çalışmalarını sürdürüyor. Bakanlığımız veya ilgili kurumlar tarafından önemli buglular bulunduğu anda açıklamalar yapılacaktır. Ekim ayı gibi ağaçlandırma başlayacak.

SON DAKİKA

"İMAR SÖZ KONUSU DEĞİL, İLK YAĞMURLA AĞAÇLANDIRMA BAŞLAYACAK"

Tarım ya da orman alanlarının imara konu edilmesi söz konusu değil. İlk yağmurlarla birlikte ağaçlandırma başlayacak.

NE UÇURDUĞUMUZ DEĞİL YERE NE KADAR SU BIRAKTIĞIMIZ ÖNEMLİ

İddialarla ilgili olarak en son teknoloji ne ise bunu kullandığımızın bilinmesini istiyorum. Hala çıkıp 50'lerin 60'ların uçaklarını kullanmamızı isteyenler var. Biz helikopterlerimizle bunların kat kat fazlası suyu taşıyabiliyoruz. Biz ne uçurduğumuzla değil yere ne kadar su bıraktığımızla ilgileniyoruz. Bu anlamda bir eksiğimiz yoktur.