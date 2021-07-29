Bakanlardan orman yangınları ile ilgili son dakika açıklaması!
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Bakanlardan orman yangınları ile ilgili son dakika açıklaması! 29.07.2021 | 16:44
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Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'da art arda çıkan orman yangınları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.