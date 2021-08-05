SON DAKİKA HABERİ | Savcılık düğmeye bastı: Help Turkey paylaşımına soruşturma!

Son dakika:Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, orman yangıları ile ilgili bir kısım haber ve sosyal medya sitesi üzerinden yapılan paylaşımlara ilişkin başlatılan inceleme kapsamında, suç unsuru içerdiği tespit edilen paylaşımlarla ilgili re'sen soruşturma başlatıldı.

Ülke genelinde bazı illerde orman yangınlarının çıktığı tarihten bu yana bir kısım haber ve sosyal medya sitesi üzerinden yapılan paylaşımlara ilişkin olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilgili birimlere teknik inceleme ve araştırma yaptırıldı. Yapılan inceleme sonucunda bazı kişi ve grupların gerçek veya bot hesaplar üzerinden organize bir şekilde halk arasında endişe, korku ve panik yaratmaya, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetini aşağılamaya çalıştıkları saptandığı belirtildi.

DEZENFORMASYON İÇEREN PAYLAŞIMLAR TESPİT EDİLDİ



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Söz konusu hesaplar ile yangın olayına ilişkin bilgi kirliliğine yol açan gerçek dışı içeriklerin dolaşıma sokulduğu, konuya hassasiyeti olan sosyal medya kullanıcılarının tahrik edilmesiyle kaos ortamı yaratılmaya çalışıldığı, daha önce de bu hesaplar üzerinden benzer yöntemlerle terör örgütlerinin propagandalarının yapıldığı, dezenformasyon ve yıpratma haberlerinin ön planda tutularak çoklu bir strateji belirlendiği, araç olarak ise Twitter isimli sosyal medya platformunun aktif olarak kullanıldığı (#helpturkey ana başlığı altında yapılan paylaşımlar, Militer Doktrin ve News Page Turkish isimli twitter hesaplarında yapılan paylaşım ve yorumlar) tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.



'PAYLAŞIMLAR YANGINLA MÜCADELEDE OLUMSUZ ETKİ GÖSTERİYOR'



Başsavcılık tarafından, yapılan paylaşımların yangınların söndürülmesine yönelik çalışmalardaki moral ve motivasyonu düşürdüğü, halkı ümitsizliğe sevk ettiği belirtilerek, "Teknik düzlemde bir manipülasyonla birlikte asılsız iddia ve haberlerin dolaşıma sokulması gibi stratejiler izlenerek yangınla mücadele eden ilgili kamu görevlilerinin ve gönüllülerin yangının söndürülmesine yönelik çalışmalardaki moral ve motivasyonunu olumsuz yönde etkileyen, bölge halkını ümitsizliğe sevk eden, yangınla mücadelede devletin acziyet içerisinde olduğunu gösteren görsel ve yazılı içeriklerin suç oluşturduğu değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmenin sonucunda Türk Ceza Kanununda düzenlenen kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret, Cumhurbaşkanına hakaret, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetini aşağılama, halk arasında endişe, korku ve panik yaratma, toplumun belli bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa tahrik etme gibi suçların işlendiği kanaatine varılmıştır" denildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca suç unsuru içerdiği tespit edilen paylaşımlarla ilgili re'sen soruşturma başlatıldı. İlgili birimlere devam eden eylemlere ilişkin sahte hesapların koordinasyonunu sağlayarak ve suç unsuru içeren paylaşımları dolaşıma sokarak suça iştirak ettiği anlaşılan gerçek kişilerin kimliklerinin belirlenmesi amacıyla gerekli teknik analizlerin yapıldığı kaydedilerek, suç işlendiğinin tespit edilmesi halinde yeni soruşturmaların açılacağı ifade edildi.