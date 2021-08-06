Yangınlarda son dakika: Kritik bölgeler böyle görüntülendi! İşte Manavgat ve Köyceğiz’de son durum

'HEP BİRLİKTE SÖNDÜRDÜK'

Cesaret ve kararlılığı ile yangının söndürülmesinde pay sahibi olan İbrahim Kaçar, "Yangını köylülerle birlikte mücadele ederek söndürdük. Korksak ne yapacağız. Ecel gelmişse ötesi var mı? O gün hanım ağlarken, 'kaderde ne varsa onu yaşayacağız' dedim. Traktörle, pet şişeyle, elimizde ne varsa yangına girdik. Yine olsa yine yaparız" diye konuştu. Zeynel YAMAN / SABAH



