Son dakika | Manavgat Kalemler’de yanmayan tek yer Şükrü Sözen’in villası!

'DERHAL İSTİFA ETMESİ GEREKİYOR'

Köylüler bu duruma tepki gösterdi ama onun tepkiyi filan dinlediğini sanmıyorum. Antalya'nın ciğerleri yanarken onun malikânesine hiçbir şey olmaması endişe verici. Ağlayarak yere oturması ise artistlik pozlardan başka bir şey değil. Sizin komşunuzun evi yanıyor ve siz elinizdeki araçlarla sadece kendi evinizin etrafını koruyorsunuz. Ve siz bu kentin şehri eminisiniz. Şehri emin ne demek? 'En emin kişi' demek, 'en güvenilir' demek. Anahtarı ona teslim edersiniz. Sadece kendi evini korumaktan başka hiçbir şey yapmayan bir belediye başkanı o koltukta oturmamalı bence. Bunu yapmamalıydı. Siyasi düşüncelerimiz farklı olabilir. Bunu kendi mensubu olduğum siyasi partiye mensup olan bir belediye başkanı yapmış olsaydı da aynı tepkiyi verirdim. Şükrü Sözen'in derhal istifa etmesi gerekiyor.



