Alevlerin küle çevirdiği Kalemler'de şok manzara! CHP'li Başkan, villasını dozerlerle korudu | Video
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CHP'li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in Sözen Park'taki villasını yangına karşı dozerlerle koruma altına aldırdığı ortaya çıktıktan sonra Manavgat'taki Kalemler Köyü yanarken yazlık villasını da korumaya aldırdığı iddia edildi. SABAH'a konuşan AK Parti 26. Dönem Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, "Köylülerden öğrendim ki Sözen, çarşamba günü yangın esnasında sadece villasının etrafını belediyenin dozeri ve greyderi ile açtırıyor. Villanın etrafını belediyenin araçları güzelce temizlemiş. Kalemler Köyü yanarken ne hikmetse başkanın malikânesi yanmıyor. Bu, görüntülerde de görülüyor" dedi.