SETA Güvenlik Uzmanı Dr. Murat Aslan ile 12 soruda Afganistan’da neler oluyor?





- Taliban nasıl kuruldu?

Afganistan'nın en büyük etnik grubu olan Peştunlar 1873 yılında dönemin Hindistan'ı ile Afganistan'ı arasındaki hududu tespit eden Durand Antlaşmasıyla ikiye bölünmüştü. İşte Taliban, Sovyet işgaline karşı, Pakistan'ın Afganistan sınırındaki Peştunların bölgesinde yeşerdi. Sovyet işgali sonrasında Mücahitlerin kendi aralarındaki güç mücadelesi Taliban'a istediği koşulları sundu. Pakistan'ın kuzeyinde FATA olarak bilinen topraklarda bulunan medreseler dini eğitim gören öğrencilerin örgütlenmesine ve yeni bir güç olarak Afgan topraklarına girmesini örgütledi. Diğer bir ifadeyle dini cemaatlerin hiyerarşik yapısı Taliban'ı mümkün kıldı. Bu süreci Pakistan ve ABD'nin organize ettiğine dair iddialar da var. Sonuçta 'medrese öğrencileri' birbirleriyle şiddetli iktidar mücadelesi veren Mücahitleri bir anda süpürdü ve ülke kuzeyine itti. Birbiriyle savaşan Tacikler ve Özbek/Türkmenler 'Kuzey İttifakı'nı kurup Taliban'a karşı mücadele ettiler. Ancak 11 Eylül saldırılarına kadar ülkenin ekseriyeti Taliban tarafından yönetilirken ABD işgali Kuzey İttifakı'nı destekleyerek Taliban'ın iktidarına son verdi.



- Taliban'ın bu kadar güçlenmesi ve taraftar toplamasının arkasındaki motivasyon nedir?

Taliban, Amerikan işgali esnasında iki yıl Pakistan'da yeraltına çekildi ve yeniden yapılanmaya başladı. İktidarı dönemindeki istihbarat sistemi Taliban'a ihtiyaç duyduğu bilgi ve analizi iletti. Ayrıca lojistik hazırlıklar tamamlandı ve iki yıllık bir dengeleme sürecine girildi. 2006 yılından itibaren daha saldırgan bir Taliban ortaya çıktı. Maliyet etkin yöntemlerle kırsalda egemen hale geldiler. Afgan güvenlik kuvvetleri ve Koalisyon'un üs bölgelerinde 'önce emniyet' prensibine ağırlık vermesi halk nezdinde görünür bir Taliban'ın ortaya çıkmasına neden oldu. Motosiklet ve binek hayvanlarla kırsalda devriyeler icra ettiler. Paralel yönetimler kurdular ve ceza sistemi tesis ettiler. Kendi iktidarında afyon ekimini ve üretimini yasaklayan Taliban, gelir yaratmak için yüzde altı vergi karşılığında hem kendi gelirini yarattı hem de köylülerin ve yerel liderlerin hoşgörüsünü kazandı. Söylemlerinde dinin kaynaklarına referans veren Taliban, din adamlarını sıkı markaja aldı ve onların desteğini kazandı. Öte yandan sessiz çoğunluğu baskı ve şiddetle kendi yanında durmaya zorladı.

Taliban'ı güçlendiren iki husus ise Taliban ile ilgili değil. Birincisi ABD birliklerinin; Kur'an'a saygısızlık, cesetleri aşağılama, halkı hakir görme ve gece baskınlarıyla hava akınlarında sivil zayiata neden olması şeklinde özetlenebilir. Esasen ABD, konvansiyonel olmayan bir mücadelede konvansiyonel taktiklerle kendi topuğuna sıktı. İkinci husus ise Afgan hükümetinin reformları gerçekleştirememesi, kısır siyasi çekişmeler ve yolsuzluk. Ülke çağında uyuşturucu kullanımının artması ve adi suçların çoğalması son on yıl içinde bariz bir şekilde arttı. Dolayısıyla halk, Taliban karşıtıyken bir anda Taliban ile ABD arasında 'kötünün iyisi kim?' sorusuna cevap aramaya başladı.