Başkan Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını belirterek, CHP'nin Türk Hava Kurumu üzerinden yaptığı eleştirilere tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "O dönem kurumun arkasında CHP zihniyeti var. THK'yı çalışamaz hale getiren sizsiniz. Uçakların bakımını yaptırmayanlar eski yöneticileri." dedi. Afganistan ile Türkiye'nin bağları olan iki ülke olduğuna vurgu yapan Erdoğan, "Bunları kenara atamayız. Bunların yanında Türkiye yolgeçen hanı değildir. Bu duvarları boşuna mı örüyoruz" diye konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan bölümler şu şekilde:

SEL FELAKETİ | "BİR KAYBIMIZ VAR"

"Sel felaketinde bir kaybımız ve aranan vatandaşlarımız var. Ben bu vesileyle tüm vatandaşlarımıza bir şeyi hatırlatmak istiyorum, darda kalmadıkça ulaşıma kapanması mümkün olan yolları kullanmayın. Heyelan olabilir. Trafiğin ötesinde sorunlar olabilir.

ORMAN YANGINLARI | BUCAK'TAKİ YANGINDA SON DURUM

Şu anda ciddi manada kontrol altına alındı. Bekir Pakdemirli ise görüştüm; büyük oranda kontrol altına alındığını, sadece Burdur Bucak'ta yangın çıktığını söyledi. Ama büyük ölçüde kontrol altında. Arazöz, helikopterlerle farklı bir güce eriştik. Helikopterler ve uçaklar çok büyük fonksiyon icra ettiler. Çok kısa zamanda denizden suyu alıp yangın bölgesine gidebiliyor. Bu noktada Türkiye çok iyi bir noktaya ulaştı. Bunu artırarak devam edeceğiz. Birilerinin dediği gibi 'ne uçak ne helikopter gördük' öyle bir şey yok. Yüzlerce arazöz ve helikopter, uçaklar bölgede dolaşıyor.

YANGINLARDA TERÖR İZİ

Yangınların çıkış nedeni olarak bütün ihtimaller üzerinde durduk. Bunların polisiye olarak araştırmaları yapıldı. Özellikle bütün teşkilatımızın oralardaki faaliyetleriyle araştırılmaları yapıldı. Gözaltına alınanlar ve tutuklananlar var. Aldığımız istihbaratlar var. MİT ve emniyet istihbaratın verdiği bilgiler var. Bunlar arasında ailesi terör örgütü iltisaklı kişiler var. Geçen yıl bunu Hatay'da yaşadık. Yangını çıkaranlar arasında teröristlerin olduğunu tespit ettik. Yitirdiğimiz her bir canın hesabını soracağız dedik. Manavgat'ta Kalemli Köyü'ne gittiğimizde yaşlı bir amcanın ağlayışı çok anlamlıydı. 'Benim buzağım, ineğim yandı' dedi. 'Amca bunların hepsini halledeceğiz' dedim. 'Traktörüm de yandı' dedi. 'İki üç gün içinde 0 kilometre traktörün gelecek' dedim. 3-4 gün içinde Sanayi ve Teknoloji Bakanım gönderdi. Başka bir vatandaşımızın iki tane traktörünü de gönderdik. Bir tanesi 'Benim de yandı' dedi. 'Tamam seninkini de göndereceğiz' dedi. Ne derse beğenirsin; 'Ben bunu almam' dedi. 0 kilometre traktörü gördü ve 'Ben bunu alamam. Elimdekini kullanırım' dedi. Onu kendisine reva görmedi; mevcut traktörümle çalışırım dedi.

Devam eden soruşturmaların sonuçlarını vatandaşlarımızla paylaşacağız.

"HAVA FİLOMUZU ÇOK DAHA VERİMLİ HALE GETİRDİK"

Ülkemiz yangınlarla mücadele konusunda iki asıra yaklaşan kurumsal bir tecrübeye sahip. Bunun yanında teknolojik altyapıya da sahip. Son 19 yılda yangınlarla mücadelede kara ve hava araçlarımızı yenileyerek bunun sayılarını artırdık. Arazöz sayımızı yüzde 70 artırarak 1078'e çıkardık. Arazözler gerçekten çok iş görüyor. 2270 tane ilk müdahale aldık. İş makinesi sayımızı yüzde 125 büyüterek 682'ye çıkardık.

Yangınla mücadele hava filomuzu çok daha verimli hale getirdik. Su atma kapasiteleri artırıldı. Kiralama yolunu da gittik. Dost ülkelerden ayrıca destekler geldi. Helikopter 2002'de 18 adet iken 2021'de bunları 39'a çıkardık. Bu süreçte rakam 60'a yaklaştık.

Uçakla her yerden su alamıyorsunuz. Ancak denizden su alıyorsunuz.

Şu an dünyada yangına en kısa sürede müdahale eden ülke konumuna girdik. Rusya mesela bu noktada çok güçlü ekipmanlara sahip ama hala sıkıntı yaşıyorlar. İlk müdahale süremizi 12 dakikaya indirdik.

12 SANİYEDE MÜDAHELE EDİYORUZ

Gözü var görmez, kulağı var duymaz. Her şey dört dörtlüktür diye bir iddianın içinde değiliz. Ama şöyle bir gerçek var; yangınla mücadele ediyorsunuz. Bütün imkanlarınızı seferber ediyorsunuz. Yangınların içinden çıkarılan itfaiyecimizi gördünüz. Kendini feda ediyor. Bu yetersiz kalmanın tanımı nedir? Bakanlarımız ise, 6 bakanım orada oldu. İtfaiye ekiplerimiz orada oldu. AFAD, Kızılay'ı ile tüm kurumlarımız orada oldu. Bunu söyleyenler bu kanıya nereden vardılar. İş makinelerine kadar size birçok rakam verebilirim. Yangında ilk defa kullandığımız İHA'lar sayesinde bunu 12 saniyeye indirdik. Yangının şiddetini ciddi manada düşürdük. Bunu söyleyenler acaba burada nasıl bir zaman yapıldı? bunu biliyorlar mı? Hayır.

Biz bütün ekibimizle, kahramanlarımızla başarılı olduğumuza inanıyoruz.

YENİ EVLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Daha ilk günde zarar tespit komisyonlarını devreye soktuk. Valilerle birlikte çalışmalara başladılar. Bir taraftan da durumu kritik olan vatandaşlarımıza Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız gerekli yardımları yaptı. Bizim programımız bir ay içerisinde inşaatların başlatılması yönünde talimat vermekti. TOKİ işi üstlendi, 1 ay içinde inşaatlarımıza başlayacağız. Hedef, 1 yıl içinde inşaatları bitirmek. Yanan konutları en uygun şekilde yapıp bitirmek. Bu konuyla ilgili olarak da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız adımlarını attı.

Ahırlı evlerin planlamasını da bakanlığımız yaptı. İlk etapta buna 50 milyon ayırıldı. 'Ben kiraya çıkarabilirim, ev bulabilirim' gibi talepleri olan varsa kira yardımı yapıyoruz. Kiraya çıkabilirsiniz. Mobilyasını, beyaz eşyasını da almak suretiyle onları oraya yerleştirmek konusunda kararlıyız.

"YANAN ORMANLARIMIZ KÜLLERİNDEN YENİDEN DOĞACAK"

Anayasa'nın 169. maddesi çok açık; yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir. Yapılandırmaya gidemezsiniz. Yanan orman yerlerini nasıl ağaçlandırdığımız ortada. Hızla ağaçlandırma faaliyetlerine bir defa başlayacağız. 19 yılda 5,5 milyar adet ağaç diktik. Aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Yanan ormanlarımız küllerinden yeniden doğacak. Bunlar ne kadar ağaç dikti? Sizin belediyeleriniz ne kadar ağaç dikti? Siz bunun hesabını verin. İBB Başkanlığı yaptım. Biz geldik, süratle ağaçlandırdık. Üstelikte fidan değil yetişmiş ağaçlarla ağaçlandırdık. 6 ay içinde İstanbullular şaşırdı. Su da yoktu İstanbul'da. Suya da kavuşturduk.

Geleceğe Nefes projemizle orman alanlarımız genişlettik, yeni alanlar oluşturduk. Buna aynı şekilde devam edeceğiz.

"ESKİ THK YETKİLİLERİ UÇAKLARI ÇÜRÜMEYE TERK ETMİŞLER"

Türk Hava Kurumu devletin bir kurumu değildir. THK, nasıl çeşitli akıflar dernekler varsa, bunlardan biridir. Uçaklara dair tartışma yeni bir tartışma değil. Geçmişi uzun. Uçakların yetersiz olduğunu, mevcut yapısıyla bir yere varılmayacağını söylemiştik. Oraya ziyaretimde gördüm. THK eski yetkilileri uçakları çürümeye terk etmişler. 3 tanesi pert, 6 tanesi eh. Mevcut uçakları modernize etme gibi bir derdi olmamış. O dönem kurumun arkasında CHP zihniyeti var. THK'yı çalışamaz hale getiren sizsiniz. Uçakların bakımını yaptırmayanlar eski yöneticileri.

"ŞU ANDA AFAD BİR BAKANLIK GİBİ ÇALIŞIR HALDE"

Bakanlık dedğiniz zaman; çok büyük işler yapar anlamına gelmez. Kurumların güçlü olması önemli. AFAD, bir bakanlık gibi çalışıyor. İçişleri Bakanlığına bağlı. Yönetim güçlü olunca, çok iyi işler yapabiliyorsunuz. Doğru planlama ve yönetimin tek çerçevede yapılması için bu srüece devam ediyoruz. Bu işi yürütüyoruz, herhangi bir sıkıntı yok. AFAD, bundan sonra çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam eder.

SOSYAL MEDYA | BİR DÜZENLEME YAPILMALI

Sosyal medyaya yönelik bir çalışma yapılması gerekiyor. Yalan yanlış haberlerle vatandaşımız çok farklı yöne doğru evriliyor. Buna müsaade etmemeliyiz. Kurumlarımızın ve görevlilerimizin fedakarlıkla yürüttüğü yangınlarla mücadeleye yalan yanlış bilgilerle leke sürmeye çalışıyorlar. Sosyal medya platformları ofis açması lazım, açmadığınız zaman bedelini ödeyeceksin.

Başta Rusya, Azerbaycan, İran, İspanya, Ukrayna destek verdi. Kazakistan, Gürcistan, Moldova, Belarus ve Fransa'dan da destek geldi. Gelen helikopterler farklı noktalarda yangınları söndürmek konusunda aktif olarak kullanıldı. İşimizi ciddi manada kolaylaştırdı. Yangın sürecinde onlarca ülkeden ve kuruluştan dayanışma mesajları aldık. Şahsım ve milletim adına bu ülkelere en kalbi duygularımla selamlarımı gönderiyorum.

"SANATÇILAR GİRİŞİMİ" İSİMLİ GRUBUN BİLDİRİSİ

Onlar sanatlarını icra etsinler. Ama başkanlık sistemi vs... Bu tarz konulara karışmasınlar. Kendi işlerine baksınlar.

EKŞİ SÖZLÜK'TEKİ KİRLİ PROVOKASYON

Hiçbir dijital mecra hukuktan azade değildir. Onlar da bunun bedelini ödeyecektir. Takma isimlerin arkasına saklanarak kişilere hakaret edilmesi, ayaklanma çağrısına müsaade etmeyiz. Bu paltformda, yalan haber, terör, propaganda, ayaklanma ne ararsan bunlardan var. Bunların takipçisiyiz. Planlı programı yapılan bu tarz şeylerle halkımızı hedef alıyorlar.

AFGAN MÜLTECİLER | SINIRLARIMIZDAKİ DUVARLARI YÜKSELTİYORUZ"

Göçmenlerle ilgili en önemli adımı Suriye'de attık. Suriye'den bize 4 milyona yakın göçmen geldi. Bunlara kapılarımızı açtığımız gibi, bunlar içerisinden meslek sahibi olanlar vatandaş da oldu. Afganların durumu biraz daha farklı. Sınır duvarlarımızı yükseltiyoruz. Bu, düzensiz göçün ülkemize girişini engellemek için. Sınırlarımız bu duvarlarla örülüyor. Son gelişmelerde gerçekten Afgan halkının içine düştüğü durum çok sıkıntılı bir durum. Taliban ile bunların yaşadığı süreç çok sıkıntılı. Bu konuda da bazı çalışmalar yapıyoruz. Taliban'la bazı görüşmelere varıncaya kadar şu anda ilgili kurumlarımız çalışıyor. Hatta belki ben bile onların lideri durumunda olacak olanı kabul etme durumum olabilir.

"TÜRKİYE YOLGEÇEN HANI DEĞİLDİR"

Her şeyi savaşla, askeri olarak halledemeyiz. Bazen de siyasetin diplomasinin geçerli olduğu yer var. Benim siyaset anlayışım nereye kadar muvaffak olabilecekse orayı bizim başarmamız lazım. Afganistan'ı bir kenara itemezsiniz. 35 milyon nüfusu olan bir ülke. Bizim bağlarımızın olduğu bir ülke. Bunları kenara atamayız. Bunların yanında Türkiye yolgeçen hanı değildir. Bu duvarları boşuna mı örüyoruz. Doğu ve Güney sınırlarımızda 2020 yılında 505 bin 375 yabancının ülkemize yasa dışı yollarla girişi engellendi. Bu rakam 2021'de 253 bin 300 civarında. Yakalanan Afgan göçmenler, yetkililer tarafından sınır dışı ediliyor.

Haberleşme kulelerimizin yüzde 95'i tamamlandı. İlave birlikler sevk edildi. Bütün bu tedbirleri düzensiz göçü engellemek için alıyoruz. Birileri de bu işi köpürtmek için yalanlarla birlikte bu adımları atıyorlar.

KORONAVİRÜS | "HERKESİ AŞI OLMAYA DAVET EDİYORUM"

İnsan hakları ihlali düşüncesine katılmıyorum. Bir devletin görevi; vatandaşın sağlığını korumaktır, sağlığını korumak için gerekli olan neyse bunları temin etmektir. Biz bunları başardık. Bizim sağlık konusunda ulaştığımız noktaya, benim diyen ülkeler ulaşamamıştır.

Salgınla mücadele elimizdeki en güçlü silah aşı. Hastalığın ortadan kalkması için bağışıklık şartı. Bunu aşıyla kazanacağız. Vatandaşlarıma 'sakın bu oyuna gelmeyin' diyorum. Toplumun tamamının aşılanmasını istiyoruz. Bunun için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Tüm dünya Kovid-19'a odaklanmış, bununla mücadele ediyor. Biz de herkes gibi kendi aşımızı TURKOVAC olarak geliştirme çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu aşılar insanlar üzerinde denenmeden önce güvenlik testleri de yapılıyor.

Aşısızlar daha fazla hasta oluyor veya hastalığı daha ağır geçiriyor. TURKOVAC aşısında üçüncü faz aşamasındayız. Müjdeyi yıl dolmadan alacağız inşallah.

YÜZ YÜZE EĞİTİM | OKULLAR AÇILACAK MI?

Müjdeyi yeni Milli Eğitim Bakanı'ndan alacaksınız. Pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda bu konuyu ele alacağız. Yüz yüze eğitime geçebilmek temennimiz. Mahmut Bey; gerçekten 'okullarımızı açalım' diyorsa, Kabine olarak bu işe ikna olursak 'Hayırlı olsun' deriz.

2023 SEÇİMLERİ | "O MİLLET İTTİFAKI'NIN SORUNU"

Bu Millet İttifakı'nın sorunudur. Kendi aralarında kararlarını versinler. Biz Cumhur İttifakı olarak kendi aramızda konuştuk. Sağolsun Devlet Bey, fikrini daha önce açıkladı. Partimin bu konudaki fikri belli.

Sayın Kılıçdaroğlu'nun hayatında dış politika var mı? Şu ana kadar girdiği bütün seçimlerde mağlubiyetle çıkmış bir kişi. Dış politika, uluslararası camiada yapılır. Bay Kemal; nerede hangi politikayı yaptık. Biz uluslararası toplantılarda dış politika ile yattık, dış politika ile kalktık"

YENİ ANAYASA | SON ÇALIŞMA YAPILDI

Son çalışmayı dün yaptık. Bu arada işin adeta koordinasyonunu yürüten arkadaşımız, bütün son bilgileri dün heyetimizden aldı. Tekrar üzerinde çalışmasını yapacak. Son bir şekle dönüştürüp heyetimize bir sunum daha yapacak. Yani özetin özeti olacak. Bize Cumhur İttifakı'nın bir diğer kanadı MHP işin başında hazırlıklarını getirmişti. Onun üzerinde çalışıldı. Çalışmalarımız bitince Devlet Bey ile tekrar konuşacağız. Hazırlığımızı takdim edeceğiz. Ama biz muhalefet partilerinden de somut anayasa metinlerini bir an önce milletimizin önüne koymalarını istiyoruz.

YENİ SEÇİM SİSTEMİ VE SEÇİM BARAJI

MHP'den arkadaşlarla benim partiden belirlediğim arkadaşlarım bir araya gelip çalışma yaptılar. Bizim 6-7 kişilik heyetimiz var. MHP'den gelen görüşü alarak değerlendirdik. Orada da inşallah bir yere varacağız.

"İHTİYAÇ SAHİBİ HER KESİMİN YANINDA YER ALMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Salgın dünya ekonomisini olumsuz etkiledi. Ekonomide aldığımız hızlı tedbirlerle bu süreci olumlu geçirdik. 2020 yılını yüğzde 1,8 büyümeyle kapattık. Bu yıl ilk çeyrekte yakaladığımız yüzde 7'lik büyüme, yılı iyi kapatacağımızın sinyalidir.

Gezi Olayları'ndan beri yaşadığımız her olayda ekonomimiz hedef alındığı halde, bu seviyedeyiz. Sanayi konusunda sıkıntımız bulunmuyor. Her ne kadar orman yangınları canımızı acıtsa da turizmde bu ivmeyi yükseltmekte kararlıyız. İhtiyaç sahibi her kesimin yanında yer almayı sürdüreceğiz.

Hep birlikte çok çalışarak hem kendimizi hem devletimizi güçlendirerek hedeflerimize adım adım yaklaşacağız.

Buğday'dan bakliyata çaya kadar pekçok ürünün alım fiyatlarını açıklamıştık. Ayrıca kuraklık, sel yangın gibi felaketlerde zarar görev çiftçilerimizin zararlarını telafi ediyoruz. Fındık, özellikle Karadeniz Bölgesi'nde çayla birlikte önemli bir geçim kaynağı.

FINDIK ALIM FİYATLARI

Fındık alım fiyatımız yüzde 50 sağlam iç esasına göre, Giresun kalite fındık için kilogram başına 27 lira, Levant kalite fındık için ise kilogram başına 26,5 liradır. Nihai olarak fındık fiyatları kilogramda 29,5 lira ile 30 lira arasında gerçekleşiyor

Yüksek randımanlı fındığa en az 1 lira fazla ödeme yapılacaktır. Çiftçilerimize alan bazlı mazot ve gübre desteğini de kilogramda 2 lira olarak veriyoruz.

SPORDA TÜRKİYE'NİN BAŞARILARI

Mete Gazoz, okçulukta tarih yazdı ve ilk altın madalyamızı bize getirdi. Buse Naz da kadınlarda bize ilk defa altını getirmiş oldu. İkinci Buse Naz da bize altını getiriyordu. Gerek Sürmeneli gerek Çakıroğlu ikisi de bizim altın kızlarımız.

Cimnastikte de çok ciddi neticeler aldık. 7 cimnastikçimiz finale kaldı. Ama çok sayıda madalya alamadık. Karatede de daha fazla madalya alabilirdik. Kıl payı kaçırdığımız madalyalar oldu. Bugüne kadar yaptığımız, özellikle altyapı yatırımlarımız boşa çıkmadı. Bugüne kadarki tüm olimpiyatların üzerine çıkmış durumdayız. Türkiye'nin yeri burası değildir. Buradan almamız gereken dersleri aldık. Dünya Şampiyonası'ndan daha da başarılı olacağımızdan eminim."