Ankara’da kriz büyüyor! Halk Ekmek çalışanlarına mobbing

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Halk Ekmek'te ücretsiz izine çıkarılan işçilerle ilgili kriz büyüyor.

Pandeminin başladığı dönemde ekonomik ve sosyal gerekçeler gösterilerek zorunlu ücretsiz izne çıkarılan 25 Halk Ekmek işçisi, izin bitiminde kurumlarına döndüklerinde hiç beklemedikleri bir muamele ile karşı karşıya kaldı.

Halk Ekmek ana giriş kapısında güvenlik görevlilerince karşılanan ve kurumun idari binasına götürülen işçiler, önce 1 aylık yıllık izinleri kullandırılmak üzere teker teker içeri alınarak güvenlik nezaretinde personel birimine yönlendirildiler.

İzini biten personele "Tazminatınızı alın gidin ya da başka türlü önlemler almak durumunda kalırız" tehdidi yapılarak mobbing uygulandığı ileri sürüldü.

ÜNAL: "ÇALIŞANLAR MAĞDUR EDİLİYOR"

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, Ankara Halk Ekmek'teki uygulamalara tepki gösterdi.

Fatih Ünal şunları söyledi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde CHP işbaşına geldikten sonra Belediye Çalışanlarımızdan sürekli şikayetler alıyoruz. İşyerindeki mobbingten tutunda başka ilçelere sürgün etmeye kadar binbir türlü eziyete maruz kalan çalışanlarımız, şimdi de kendilerine verilen ulaşım hakkı konusunda mağdurlar"

Fatih Ünal, pandemi sürecinde toplu taşımayı kullanamayan veya ilçelerde çalışıp da toplu taşımaya ihtiyacı olmayan çalışanların birikmiş bakiyelerinin kullandırılması için de acil bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu söyledi ve "Ankarakart'ın günümüze uygun şekilde güncellenmesi elzemdir" dedi.

Fatih Ünal şunları söyledi:

"Halk Ekmekte veya diğer şirketlerde haksız yere ücretsiz izne gönderilen işçiler, ücretsiz izin süreci sona ermiş olmasına rağmen hâlâ mağdur durumda. Bu mağduriyetlerin de bir an önce giderilmesi, evine ekmek götürmekten başka derdi olmayan çalışanlarımıza yapılan bu zulmün bir an önce sona erdirilmesi gerekir. Sayın Mansur Yavaş'ı adil olmaya, çalışanlar arasında ayrım yapmamaya davet ediyorum."

PERSONELE BİR DARBE DE ULAŞIMDAN

Ankara Büyükşehir Belediyesi personeli 1 Temmuz 2021 tarihine kadar aylık 292 TL olarak her ay ulaşım kartına yüklenilen bakiyeyi kendi isteği doğrultusunda başka bir karta aktarabiliyordu.

Böylece ulaşım kartından sadece kendisinin değil aile bireylerinin de yararlanmasını sağlıyor, aile bütçesine küçük de olsa bir katkı sağlayabiliyordu. Personel, belli bir dönemde kullanmadığı kartı sonraya saklayarak süre sınırlaması olmadan daha sonra da kullanabiliyordu.

Ancak yürürlüğe giren uygulamayla kart aktarımı sona erdi. Böylelikle personelin binmediği tarihlerin biniş hakkını daha sonra kullanma fırsatı da ortadan kaldırılmış oldu.

YAVAŞ: "EKMEKLE OYNAYAN NAMUSSUZDUR, ALÇAKTIR"

Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu takdirde eski çalışanları işten çıkaracağı iddialarıyla ilgili konuşmuş ve "Evine ekmek götüren insanı neden işten çıkarayım? Ekmekle oynayan namussuzdur, alçaktır; bu kadar net" demişti.

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