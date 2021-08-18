IDEF 2021, 20 Ağustos tarihine kadar ziyaretçilerini bekliyor! Farklı ülkelerden yüzlerce firmanın katıldığı fuarda yerli ve milli savunma sanayii ürünleri ön plana çıkıyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. de havacılık alanında dikkat çeken ürün ve projelerle IDEF'te yerini aldı. sabah.com.tr'ye açıklamalarda bulunan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, gençlere önemli bir çağrıda bulundu. Ayrıca Kotil, Cumhuriyetin 100. yılına 3 hediye hazırladıklarını paylaştı.

İşte, Temel Kotil'in yaptığı açıklamalar;

2023 için üç hediye! TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'den IDEF 2021'de gençlere çağrı | Video

IDEF 2021'E ÜST DÜZEY KATILIM

Dünya genelinde düzenlenen 32 savunma sanayisi fuarı arasında katılımcı sayısı kategorisinde üçüncü sırada yer alan IDEF, Türkiye'nin bir dünya markası olarak 2021 yılında 15'inci kez düzenleniyor. Bu sene IDEF'e 31'i bakan, 11'i genelkurmay başkanı ve 33'ü kara kuvvetleri komutanı olmak üzere 89 üst düzey makamın katılması öngörülürken, binlerce ilgili tarafından ziyaret edilmesi bekleniyor.