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Giriş Tarihi: 18.8.2021 20:55 Son Güncelleme: 18.8.2021 21:03

2023 için üç hediye! TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'den IDEF 2021'de gençlere çağrı

ABDULHAY SELİM DÜNDAR ABDULHAY SELİM DÜNDAR
ERKAN SEVENLER ERKAN SEVENLER
2023 için üç hediye! TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil’den IDEF 2021’de gençlere çağrı

IDEF 2021, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açılış konuşmasıyla önceki gün ziyaretçilere kapılarını açtı. Geçtiğimiz yıl salgın nedeniyle yapılamayan fuar bu sene yoğun ilgi görüyor. Dünyanın pek çok ülkesinden bin 200'den fazla savunma sanayii firmasının katıldığı fuarda, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu. Prof. Kotil, Cumhuriyetin 100. yılı için üç önemli müjde verdi ve gençlere çağrıda bulundu.

IDEF 2021, 20 Ağustos tarihine kadar ziyaretçilerini bekliyor! Farklı ülkelerden yüzlerce firmanın katıldığı fuarda yerli ve milli savunma sanayii ürünleri ön plana çıkıyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. de havacılık alanında dikkat çeken ürün ve projelerle IDEF'te yerini aldı. sabah.com.tr'ye açıklamalarda bulunan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, gençlere önemli bir çağrıda bulundu. Ayrıca Kotil, Cumhuriyetin 100. yılına 3 hediye hazırladıklarını paylaştı.

İşte, Temel Kotil'in yaptığı açıklamalar;

2023 için üç hediye! TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'den IDEF 2021'de gençlere çağrı | Video

IDEF 2021'E ÜST DÜZEY KATILIM

Dünya genelinde düzenlenen 32 savunma sanayisi fuarı arasında katılımcı sayısı kategorisinde üçüncü sırada yer alan IDEF, Türkiye'nin bir dünya markası olarak 2021 yılında 15'inci kez düzenleniyor. Bu sene IDEF'e 31'i bakan, 11'i genelkurmay başkanı ve 33'ü kara kuvvetleri komutanı olmak üzere 89 üst düzey makamın katılması öngörülürken, binlerce ilgili tarafından ziyaret edilmesi bekleniyor.

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2023 için üç hediye! TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'den IDEF 2021'de gençlere çağrı
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