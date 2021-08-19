Teröristleri inlerinde etkisiz hale getiren bomba nasıl çalışıyor? Sabah.com.tr Nüfuz Edici Bombanın içini görüntüledi | Video

IDEF 2021 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, 17 Ağustos'ta kapılarını ziyaretçilerine açtı. Bin 200'ü aşkın katılımcı firma ile dünyanın en büyük savunma fuarları arasında yer alan IDEF 2021'de yerli ve milli mühimmatlar ile araçlar dikkat çekiyor. Halizhazırda TSK envanterinde yer alan Nüfuz Edici Bomba, fuarda en çok ilgi gören mühimmatlar arasında yer alıyor. Özellikle terörle mücadelede gömülü terör hedeflerine karşı kullanılan NEB, yer altında saklanan teröristleri etkisiz hale getiriyor. Sabah.com.tr, Makine Kimya Endüstrisi tarafından üretilen Nüfuz Edici Bombayı IDEF 2021'de görüntüledi. İşte, teröristlerin korkulu rüyası NEB hakkında dikkat çeken bilgiler...