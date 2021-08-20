Yerli ve milli makineli tüfekler: Bu silahlar IDEF 2021’e damga vurdu | Video

IDEF 2021 Savunma Sanayii Fuarı, son gününde de büyük ilgi görmeye devam ediyor. Fuarda ön plana çıkan yerli silahlar ve mühimmatlar arasında Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş tarafından üretilen mekineli tüfekler ve keskin nişancı tüfekleri yer alıyor. Sabah.com.tr, IDEF 2021’de MKE’ye ait yerli makineli tüfekleri görüntüledi. İşte, MKE tarafından üretilen yerli ve milli silahlar ile ilgili dikkat çeken bilgiler ve görüntüler…