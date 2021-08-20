Video Haber Yerli ve milli makineli tüfekler: Bu silahlar IDEF 2021’e damga vurdu | Video

Yerli ve milli makineli tüfekler: Bu silahlar IDEF 2021’e damga vurdu | Video

Yerli ve milli makineli tüfekler: Bu silahlar IDEF 2021’e damga vurdu | Video
20.08.2021 | 10:27

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yerli ve milli makineli tüfekler: Bu silahlar IDEF 2021’e damga vurdu | Video 02:05
Yerli ve milli makineli tüfekler: Bu silahlar IDEF 2021’e damga vurdu | Video 20.08.2021 | 10:27
PKK’ya dev operasyon! Sözde cezaevi yapılanması oluşturmuşlar | Video 01:19
PKK'ya dev operasyon! Sözde cezaevi yapılanması oluşturmuşlar | Video 20.08.2021 | 10:50
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’na protesto şoku! | Video 00:37
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'na protesto şoku! | Video 20.08.2021 | 00:53
A Haber ekibine çirkin saldırı! Saldırgan serbest bırakıldı! İşte o görüntüler... | Video 02:25
A Haber ekibine çirkin saldırı! Saldırgan serbest bırakıldı! İşte o görüntüler... | Video 19.08.2021 | 23:48
Son dakika: 28 Şubat davası hakkında flaş gelişme! Çevik Bir, Milas’ta yakalandı | Video 03:38
Son dakika: 28 Şubat davası hakkında flaş gelişme! Çevik Bir, Milas'ta yakalandı | Video 19.08.2021 | 23:43
Sinop’ta Ulaşım ve Altyapı Bakanı ile vatandaş arasında ilginç konuşma! | Video 00:54
Sinop’ta Ulaşım ve Altyapı Bakanı ile vatandaş arasında ilginç konuşma! | Video 19.08.2021 | 22:58
19 Ağustos koronavirüs tablosu son dakika paylaşıldı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum... | Video 01:01
19 Ağustos koronavirüs tablosu son dakika paylaşıldı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum... | Video 19.08.2021 | 21:11
Son dakika: Başkan Erdoğan tek tek açıkladı! Uçak ve otobüs yolculuklarında yeni dönem | Video 01:33
Son dakika: Başkan Erdoğan tek tek açıkladı! Uçak ve otobüs yolculuklarında yeni dönem | Video 19.08.2021 | 20:54
Son dakika: Zorunlu PCR testleri ücretsiz mi olacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yanıt verdi | Video 00:55
Son dakika: Zorunlu PCR testleri ücretsiz mi olacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yanıt verdi | Video 19.08.2021 | 20:48
Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar | Video 45:08
Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar | Video 19.08.2021 | 20:20
Başkan Erdoğan açıkladı: Aşı olmamış öğretmenler ve personeller haftada 2 kere test yaptıracak | Video 01:16
Başkan Erdoğan açıkladı: Aşı olmamış öğretmenler ve personeller haftada 2 kere test yaptıracak | Video 19.08.2021 | 20:03
Son dakika: Kabine toplantısı sona erdi! | Video 00:54
Son dakika: Kabine toplantısı sona erdi! | Video 19.08.2021 | 19:30
Engin Ardıç | Alın size devrim 03:08
Engin Ardıç | Alın size devrim 19.08.2021 | 19:14
Ümitcan Uygun cezaevinde de rahat durmuyor! ’Hakaretçi’ avına çıktı! Kişi başı 5 bin lira istiyor | Video 02:26
Ümitcan Uygun cezaevinde de rahat durmuyor! 'Hakaretçi' avına çıktı! Kişi başı 5 bin lira istiyor | Video 19.08.2021 | 18:19
Haşmet Babaoğlu | Akışa kapılmak yerine öğrensek mi? 02:52
Haşmet Babaoğlu | Akışa kapılmak yerine öğrensek mi? 19.08.2021 | 18:23
ABD’nin başkenti Washington DC’de bomba alarmı | Video 00:51
ABD’nin başkenti Washington DC’de bomba alarmı | Video 19.08.2021 | 18:16
Okan Müderrisoğlu | Afganistan realitesi ve alınacak dersler 03:26
Okan Müderrisoğlu | Afganistan realitesi ve alınacak dersler 19.08.2021 | 18:13
Büyükçekmece’de eski karısını öldüren zanlı kamerada | Video 01:57
Büyükçekmece’de eski karısını öldüren zanlı kamerada | Video 19.08.2021 | 17:58
Yavuz Donat | Aksaray buluşması 07:27
Yavuz Donat | Aksaray buluşması 19.08.2021 | 17:57
İstanbul’da göçmenlere göz açtırılmıyor | Video 00:25
İstanbul’da göçmenlere göz açtırılmıyor | Video 19.08.2021 | 17:44

IDEF 2021 Savunma Sanayii Fuarı, son gününde de büyük ilgi görmeye devam ediyor. Fuarda ön plana çıkan yerli silahlar ve mühimmatlar arasında Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş tarafından üretilen mekineli tüfekler ve keskin nişancı tüfekleri yer alıyor. Sabah.com.tr, IDEF 2021’de MKE’ye ait yerli makineli tüfekleri görüntüledi. İşte, MKE tarafından üretilen yerli ve milli silahlar ile ilgili dikkat çeken bilgiler ve görüntüler…

VİDEO DEVAM EDİYOR
2023 için üç hediye! TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'den IDEF 2021'de gençlere çağrı | Video
Teröristleri inlerinde etkisiz hale getiren bomba nasıl çalışıyor? Sabah.com.tr Nüfuz Edici Bombanın içini görüntüledi | Video

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA