Son dakika: 28 Şubat davası hakkında flaş gelişme! Çevik Bir, Milas’ta yakalandı

37 SANIĞIN BERAAT KARARI ONANDI

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, sanıklardan eski YÖK üyesi Erdoğan Öznal, dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Hayri Bülent Alpkaya ve dönemin Genelkurmay Adli Müşaviri Muhittin Erdal Şenel'in eylemlerinin bu suça yardım kapsamında olduğu sonucuna vararak, bu sanıklara yerel mahkemece verilen müebbet hapis cezalarının bozulmasına hükmetmişti.

Yerel mahkemece, zaman aşımı nedeniyle dosyalarının düşürülmesine ve beraatlerine hükmedilenlerin de arasında olduğu sanıklar İbrahim Selman Yazıcı, İzzettin İyigün, Altaç Atılan, Ersin Yılmaz, Kamuran Orhon, Köksal Karabay, Metin Yaşar Yükselen, Orhan Yöney, Refik Zeytinci, Şevket Turan, Şükrü Sarıışık ve Yücel Özsır hakkındaki hükümlerin bozulması kararlaştırılmıştı. Daire ayrıca diğer 37 sanık hakkındaki beraat kararlarını onamıştı.

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14 SANIK HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Yargıtay ilamının ardından Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen 14 sanık hakkında Yargıtay ilamına ilişkin incelemesini tamamladı. Mahkeme tarafından yapılan kesinleştirme üzerine sanıklar Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker hakkında verilen cezanın yerine getirilmesine yönelik ilamı infaz savcılığına gönderildi. İnfaz savcılığı tarafından yapılan incelemenin ardından sanıklar hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İnfaz savcılığı polise talimat gönderdi.

RÜTBELERİ SÖKÜLECEK

28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan aralarında Çetin Doğan ve Çevik Bir'in de bulunduğu 14 sanık hakkında Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından rütbelerinin sökülerek er statüsüne düşürülmesi talebiyle Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'na yazı gönderildi.