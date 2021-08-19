Son dakika: 28 Şubat davası hakkında flaş gelişme! Çevik Bir, Milas’ta yakalandı

Son dakika haberleri: Dava, 2 Eylül 2013'te Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlamıştı. İddianameyi FETÖ'den tutuklu olan dönemim savcı Mustafa Bilgili hazırlamıştı. 39 tutuklu sanık ile başlayan davada, 19 Aralık 2013'te yapılan duruşmada verilen tahliye kararlarının ardından tutuklu sanık kalmamıştı. Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kapatılmasının ardından 28 Şubat davası Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanmıştı. Yargılama yaklaşık 5 yıl sürmüştü. Yargıtay 16. yeni adıyla Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 28 Şubat davasına ilişkin temyiz incelemesini 9 Temmuz'da tamamlayarak, suçun icra hareketleri üzerinde müşterek hakimiyet kurdukları tespit edildiği belirtilen sanıklar Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker, olay tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 147. maddesindeki 'Türkiye Cumhuriyeti icra heyeti vekilleri heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek' suçu bakımından müşterek fail' olarak sorumlu tutuldu. Daire, bu 14 sanık hakkındaki müebbet hapis cezalarını onamıştı.
37 SANIĞIN BERAAT KARARI ONANDI
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, sanıklardan eski YÖK üyesi Erdoğan Öznal, dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Hayri Bülent Alpkaya ve dönemin Genelkurmay Adli Müşaviri Muhittin Erdal Şenel'in eylemlerinin bu suça yardım kapsamında olduğu sonucuna vararak, bu sanıklara yerel mahkemece verilen müebbet hapis cezalarının bozulmasına hükmetmişti.
Yerel mahkemece, zaman aşımı nedeniyle dosyalarının düşürülmesine ve beraatlerine hükmedilenlerin de arasında olduğu sanıklar İbrahim Selman Yazıcı, İzzettin İyigün, Altaç Atılan, Ersin Yılmaz, Kamuran Orhon, Köksal Karabay, Metin Yaşar Yükselen, Orhan Yöney, Refik Zeytinci, Şevket Turan, Şükrü Sarıışık ve Yücel Özsır hakkındaki hükümlerin bozulması kararlaştırılmıştı. Daire ayrıca diğer 37 sanık hakkındaki beraat kararlarını onamıştı.
Son dakika: 28 Şubat davası hakkında flaş gelişme! Çevik Bir, Milas'ta yakalandı | Video
14 SANIK HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI
Yargıtay ilamının ardından Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen 14 sanık hakkında Yargıtay ilamına ilişkin incelemesini tamamladı. Mahkeme tarafından yapılan kesinleştirme üzerine sanıklar Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker hakkında verilen cezanın yerine getirilmesine yönelik ilamı infaz savcılığına gönderildi. İnfaz savcılığı tarafından yapılan incelemenin ardından sanıklar hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İnfaz savcılığı polise talimat gönderdi.
RÜTBELERİ SÖKÜLECEK
28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan aralarında Çetin Doğan ve Çevik Bir'in de bulunduğu 14 sanık hakkında Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından rütbelerinin sökülerek er statüsüne düşürülmesi talebiyle Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'na yazı gönderildi.
ÇETİN DOĞAN TUTUKLANDI
Sanıklar arasında yer alan dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın Bodrum ilçesindeki villasında hareketli dakikalar yaşandı. Çırkan Mahallesi'ndeki villasından 3 koruması eşliğinde özel otomobiliyle saat 15.30'da ayrılan Doğan Bodrum Adliyesi'ne gitti.
Gelen son dakika bilgisine göre ise; Çetin Doğan, tutuklandı. Doğan, Muğla Cezaevi'ne gönderildi.
MİLAS'TA YAKALANDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 28 Şubat davasında cezası kesinleştiği için hakkında yakalama kararı verilen Çevik Bir, Muğla'nın Milas ilçesinde yakalandı. Diğer bir hükümlü olan Çetin Doğan ise Bodrum Adliyesi'ne giderek teslim oldu.
Çevik Bir'i gözaltına almak üzere Bodrum'daki evine giden ekipler, Bir'i adresinde bulamadı. Aracıyla seyir halinde olduğu anlaşılan Çevik Bir'in aracı Bodrum çıkışında durduruldu. İstanbul'a gitmek istediği öğrenilen Çevik Bir gözaltına alındı.Son dakika haberi: 28 Şubat davasında tutuklama kararı