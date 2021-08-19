Son dakika: 28 Şubat davası hakkında flaş gelişme! Çevik Bir, Milas'ta yakalandı | Video

Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası kesinleşen aralarında Çetin Doğan ve Çevik Bir’in de bulunduğu 14 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İnfaz Savcılığı polise talimatı gönderdi. Öte yandan sanıkların rütbelerinin sökülmesi ve er statüsüne düşürülmeleri için Genelkurmay Başkanlığı ve MSB'ye yazı gönderildi. Gelen son dakika haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen Çevik Bir Muğla'nın Milas ilçesinde yakalandı. Diğer bir hükümlü olan Çetin Doğan ise Bodrum Adliyesi'ne giderek teslim oldu.