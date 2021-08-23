BBC Türkçe’nin yalan haberine SABAH yazarlarından sert tepki: Utanmazlık boyutuna ulaştı, hukuki bir bedeli olmalı

"SİNSİ BİR YALAN TERÖRÜDÜR, ISRARLA SÜRDÜRÜYORLAR"

"Bu bilinçli şekilde yapıldı." diyen Hilal Kaplan, "Dün BBC Türkçe'nin paylaşımından habere girenler haberin içinin değiştirildiğini görmüştür. Habere tıkladığınızda, Dışişleri Bakanlığı'nın haberi yalanladığına yer verilmişti. Ama gün boyu paylaşımlarını silmediler. Yalanın yayılmasını beklediler. Bu sinsi bir yalan terörüdür. Bunu ısrarla sürdürüyorlar." ifadelerini kullandı.

"ARTIK UTANMAZLIK BOYUTUNA ULAŞTI"

Fondaş medya bu yalanı bilerek ortaya attı. Muhalefet liderlerinden bu haberleri paylaşmalarını, silmemelerini ve toplumda karşılık bulmalarını istiyorlar. Artık bu utanmazlık boyutuna ulaştı.

"HUKUKİ YAPTIRIM GELMELİ"

Kaplan, yalan terörü ile mücadele edilebilmesi için, yalanın bir bedelinin, hukuki karşılığının olması gerektiğini belirtti.

Kaplan sözlerini şöyle sürdürdü:

Fondaş medya olmak üzere, yalan terörünü üreten, yayan kim varsa gerekli hukuki yaptırım gelmeli. Yalan söylemenin bir bedeli olmalı. Türkiye'de yalan söylemenin bir bedeli yok. Bedeli olmalı ki yalan söylemeyi göze alamasınlar.