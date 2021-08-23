BBC Türkçe’nin yalan haberine SABAH yazarlarından sert tepki: Utanmazlık boyutuna ulaştı, hukuki bir bedeli olmalı

T24'ün 'Katarlı öğrenciler Türkiye'de sınavsız tıp okuyacak' yalanının ardından BBC Türkçe, İngiliz Savunma Bakanı'nın makalesini açıkça çarpıtarak algı operasyonuna soyundu. İki yalanı da muhalefet sorgusuz sualsiz yayarak toplumda infial yarattı. T24 gibi BBC Türkçe de haberin çarpıtma olduğunu kabul ederek özür diledi. Ancak yalanı sorgusuz sualsiz yayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu henüz özür dilemedi. Sabah Gazetesi Yazarları Melih Altınok, Hilal Kaplan ve Haşmet Babaoğlu konuyu sabah.com.tr'ye değerlendirdi.
MELİH ALTINOK: KILIÇDAROĞLU'NUN YAPTIĞI TROL SİYASETİDİR
Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok, Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce de 'Katarlı öğrenciler Türkiye'de sınavsız tıp okuyacak' yalanını sorgusuz sualsiz yaydığını, özir dilemeye tenezzül etmediğini belirtti.
Altınok, "Anamuhalefet lideri sorgusuz sualsiz bir yalan haberi yayabiliyor. Bunun adı siyaset falan değildir. Trollüktür. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı trol siyasetidir.
"AHLAKİ POZİSYONLARI ZAYIF OLDUĞU İÇİN ÖZÜR DİLEMİYORLAR"
Muhalefetin Türkiye'de gündemi belirleyebilecek kapasite seviyesi belli. Bu nedenle yalan siyasetinden medet umuyorlar. Ahlaki pozisyonları zayıf olduğu için özür bile dilemiyorlar.
Kemal Bey daha önce de Katarlı öğrenciler ile ilgili T24'ün yalan haberini paylaşmıştı. T24 haberi sildi ama Kemal bey özür dilemedi. Bunu bir siyaset haline getirdiler. 2023'e kadar bu stratejiyi izleyecekler.
HİLAL KAPLAN: DÜN HABERİN İÇİNİ DEĞİŞTİRDİLER AMA PAYLAŞIMI YAYILSIN DİYE SİLMEDİLER
Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan fondaş medya ile muhalefetin birlikte koordine bir şekilde yalan siyaseti ürettiğinin altını çizdi.
Kaplan şu ifadeleri kullandı:
Burada şunu görüyoruz. Önceden yalan haberleri fondaş medya üretiyordu. Artık anamuhalefet lideri kendisi sazı eline aldı ve yalan siyaseti üretiyor.
Kılıçdaroğlu, 'Katarlı öğrenciler Türkiye'de sınavsız tıp okuyacak' haberi ile ilgili yalan tweet'ini silmedi ve özür dilemedi.
BBC Türkçe, İngiltere Savunma Bakanı'nın makalesinde Türkiye ifadesi yer almamasına rağmen, bizzat ağzından bu sözleri sarf etmiş gibi, 'Türkiye ve Pakistan gibi ülkelerde mülteci merkezleri planlıyoruz' ifadeleri ile haberi servis etti.
"SİNSİ BİR YALAN TERÖRÜDÜR, ISRARLA SÜRDÜRÜYORLAR"
"Bu bilinçli şekilde yapıldı." diyen Hilal Kaplan, "Dün BBC Türkçe'nin paylaşımından habere girenler haberin içinin değiştirildiğini görmüştür. Habere tıkladığınızda, Dışişleri Bakanlığı'nın haberi yalanladığına yer verilmişti. Ama gün boyu paylaşımlarını silmediler. Yalanın yayılmasını beklediler. Bu sinsi bir yalan terörüdür. Bunu ısrarla sürdürüyorlar." ifadelerini kullandı.
"ARTIK UTANMAZLIK BOYUTUNA ULAŞTI"
Fondaş medya bu yalanı bilerek ortaya attı. Muhalefet liderlerinden bu haberleri paylaşmalarını, silmemelerini ve toplumda karşılık bulmalarını istiyorlar. Artık bu utanmazlık boyutuna ulaştı.
"HUKUKİ YAPTIRIM GELMELİ"
Kaplan, yalan terörü ile mücadele edilebilmesi için, yalanın bir bedelinin, hukuki karşılığının olması gerektiğini belirtti.
Kaplan sözlerini şöyle sürdürdü:
Fondaş medya olmak üzere, yalan terörünü üreten, yayan kim varsa gerekli hukuki yaptırım gelmeli. Yalan söylemenin bir bedeli olmalı. Türkiye'de yalan söylemenin bir bedeli yok. Bedeli olmalı ki yalan söylemeyi göze alamasınlar.
"DEVLET ACİL ÖNLEM PLANI AÇIKLANMALI"
Kaplan konunun oldukça ciddi ve önemli olduğunu, devletin enerjisi ve vaktinin tüketilmemesi için harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.
Kaplan, "Devlet acil önlem planını açıklamalı. Konu oldukça hassas. Meclis'in ilk gündemi açılır açılmaz bu olmalı.
HAŞMET BABAOĞLU: BU KAÇINCI OPERASYON BUNUN BEDELİ OLMALI
Sabah Gazetesi Yazarı Haşmet Babaoğlu ise konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede; "Bu kaçıncı operasyon. Bu haberleri yapanlar BBC Türkçe gibi operasyonun aygıtlarıdır. Bu kuru bir özür ile, pardon ile geçiştirilecek kadar basit bir konu değildir. Bunun bir bedeli olmalı. Bedeli ödetmemiz gerekiyor." dedi.