BBC Türkçe'nin yalan haberine SABAH yazarlarından sert tepki: Utanmazlık boyutuna ulaştı, hukuki bir bedeli olmalı
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BBC Türkçe, İngiltere Savunma Bakanı Wallace'ın bir gazeteye yazdığı Afganistan makalesini açıkça çarpıttı. 'Türkiye ve Pakistan gibi ülkelerde mülteci merkezleri planlıyoruz' ifadesi ile İngiliz Savunma Bakanı'nın ağzından haberi sosyal medyadan paylaşan BBC Türkçe, bugün geri adım atarak çarpıtma yaptığını kabul etti ve özür diledi. Yalan haberi paylaşarak algı operasyonuna soyunan Kılıçdaroğlu ve Akşener henüz paylaşımlarını silmedi, özür de dilemedi. Sabah Gazetesi yazarları yaşananları değerlendirdi. Altınok, "Trol siyaseti' derken, Kaplan ve Babaoğlu, yalanın hukuki bir bedeli olması gerektiğinin altını çizdi.