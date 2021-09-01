Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca vatandaşa telefonda 12 dakika boyunca küfür etti...

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, kendisini Facebook'tan eleştiren Serkan Yalnız'ı messenger üzerinden arayıp 12 dakika boyunca küfür etti.

CHP'li Başkan'ın vatandaşa küfürler yağdırdığı 12 dakikalık ses kaydının bir kısmı ortaya çıktı.

Başkan Karaca, vatandaşa ağza alınmayacak ifadelerle hakaret ederken, tehditler yağdırmayı da ihmal etmiyor.

SON DAKİKA: CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın küfürler yağdırdığı skandal ses kayıtları ortaya çıktı

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan ve basketbol gönüllüsü olarak tanınan Serkan Yalnız, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın kendisini tehdit ettiği ve telefonda sinkaflı sözler sarf ettiği iddiasıyla suç duyusunda bulundu.

Serkan Yalnız ayrıca, Alim Karaca'nın kendisine yönelik, 'kemiklerini kırdıracağım, çocukları zor tutuyorum' dediğini iddia ederek koruma talebinde bulundu.

Adliye çıkışında açıklama yapan Yalnız, "Son Periyot 48 basketbol gönülleri kurucularından Serkan Yalnız ben iki senedir basketbol camiamızla ilgili yakından takip ettiğiniz ve desteklediğiniz onunla ilgili pek çok projeler yaptık. Fakat geçen seneden bu yana yaşanan sorunların belirli bir saygı sevgi çerçevesinde halkı ve taraftarları bilinçlendirmek üzere yapmış olduğumuz açıklamalara karşılık sayın belediye başkanımız Alim Karaca tarafından 6 Temmuz 2021 tarihinde gece 00.30'dan bir tehdit mesajıyla olaylar başladı." dedi.