Video Haber SON DAKİKA: CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın küfürler yağdırdığı skandal ses kayıtları ortaya çıktı

SON DAKİKA: CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın küfürler yağdırdığı skandal ses kayıtları ortaya çıktı

SON DAKİKA: CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın küfürler yağdırdığı skandal ses kayıtları ortaya çıktı
01.09.2021 | 17:01

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SON DAKİKA: CHP’li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’nın küfürler yağdırdığı skandal ses kayıtları ortaya çıktı 02:05
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Son dakika haberleri... CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın basketbol gönüllüsü olarak tanınan Serkan Yalnız'a 12 dakika boyunca art arda çirkin küfürler ettiği skandal ses kaydı ortaya çıktı.

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