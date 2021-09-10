Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Edremit'teki skandal gösteri ile ilgili soruşturma başlatıldı
Giriş Tarihi: 10.9.2021 09:55 Son Güncelleme: 10.9.2021 10:10

Son dakika: Edremit'teki skandal gösteri ile ilgili soruşturma başlatıldı

Son dakika: Edremit’teki skandal gösteri ile ilgili soruşturma başlatıldı

Son dakika haberine göre: Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü gösterisinden bir rezalete imza atılmıştı. Balıkesir Valiliği Edremit'te Türk kadınının zincire vurulduğu skandal gösteri ile ilgili soruşturma başlattı

Son dakika haberine göre: Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla törende Türk kadının zincire vurulması sonrası Balıkesir valiliği soruşturma başlattı.

CHP'li belediyeden skandal tören! Türk kadınını zincire vurdular | Video


AK Parti'li Edremit Belediye Meclisi Üyesi Murat Tuna, törende kurtuluşun canlandırıldığı bölümde, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Edremit Şubesince sunulan temsile tepki gösterdi.

"TÜRK KADININI KİM ZİNCİRE VURDU?"

Tuna, üzeri siyah örtüyle kapatılan bir genç kızın zincirle bağlanması ve ardından efelerin zinciri çözüp örtüyü açmasıyla tamamlanan temsile ilişkin, "Türk kadınını zincire vuracak daha anasından doğmadı. Türk kadınını kim zincire vurdu? Neyin hesabını yapıyorsunuz? Onu düzenleyenler kimse, hesabını verecek." diyerek tören alanından ayrıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Edremit'teki skandal gösteri ile ilgili soruşturma başlatıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA