CHP'li belediyeden skandal tören! Türk kadınını zincire vurdular | Video

Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Törende; Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Edremit Şubesince sunulan bir temsil ise '28 Şubat zihniyeti Edremit'te hortladı' dedirtti. Üzeri siyah örtüyle kapatılan bir genç kızın zincirle bağlanması ve ardından efelerin zinciri çözüp örtüyü açmasıyla tamamlanan temsile vatandaşlar tepki gösterdi.