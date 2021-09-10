Video Yaşam "Zincire vurulan kadın" soruşturmasında Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal merkeze alındı | Video

"Zincire vurulan kadın" soruşturmasında Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal merkeze alındı | Video

10.09.2021 | 15:31

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Zincire vurulan kadın soruşturmasında Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal merkeze alındı | Video 01:51
"Zincire vurulan kadın" soruşturmasında Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal merkeze alındı | Video 10.09.2021 | 15:31
6 kişinin öldüğü feci kazada kahreden detay: Evde bıraktıkları 2 kız çocuğu öksüz kaldı | Video 03:20
6 kişinin öldüğü feci kazada kahreden detay: Evde bıraktıkları 2 kız çocuğu öksüz kaldı | Video 10.09.2021 | 15:05
E-5’ten uçak geçti | Video 08:18
E-5’ten uçak geçti | Video 10.09.2021 | 14:02
İstanbul’da ilginç kaza! Tek teker şovu sonrası arkadaşını düşürdü | Video 01:24
İstanbul’da ilginç kaza! Tek teker şovu sonrası arkadaşını düşürdü | Video 10.09.2021 | 13:51
İstanbul Esenyurt’taki baltalı dehşet kamerada... 1 ölü! 03:13
İstanbul Esenyurt'taki baltalı dehşet kamerada... 1 ölü! 10.09.2021 | 13:50
İstanbul Esenyurt’ta sanayi sitesinde patlama: 1 yaralı 01:36
İstanbul Esenyurt'ta sanayi sitesinde patlama: 1 yaralı 10.09.2021 | 12:45
Tartıştığı sürücüyü balta ile öldürdü | Video 01:41
Tartıştığı sürücüyü balta ile öldürdü | Video 10.09.2021 | 13:38
Özcan Deniz ve Feyza Aktan’ın velayet savaşı devam ediyor | Video 00:07
Özcan Deniz ve Feyza Aktan’ın velayet savaşı devam ediyor | Video 10.09.2021 | 13:36
İstanbul’da vatandaşın çilesi bitmiyor! Bu kez de İETT otobüsü yandı | Video 00:57
İstanbul'da vatandaşın çilesi bitmiyor! Bu kez de İETT otobüsü yandı | Video 10.09.2021 | 13:34
Antalya’da piyasa değeri 1 milyon 610 bin TL olan 7 bin 482 adet kaçak ilaç ele geçirildi | Video 00:56
Antalya’da piyasa değeri 1 milyon 610 bin TL olan 7 bin 482 adet kaçak ilaç ele geçirildi | Video 10.09.2021 | 13:13
Kapkaççıyı parmağındaki “Ahmet Asaf” dövmesi ele verdi | Video 00:40
Kapkaççıyı parmağındaki “Ahmet Asaf” dövmesi ele verdi | Video 10.09.2021 | 13:02
Annesini örnek aldı 15 bin tavuklu çiftlik sahibi oldu 02:55
Annesini örnek aldı 15 bin tavuklu çiftlik sahibi oldu 10.09.2021 | 10:50
SON DAKİKA: Özcan Deniz ve Feyza Aktan adliyede yüz yüze geldi! 00:12
SON DAKİKA: Özcan Deniz ve Feyza Aktan adliyede yüz yüze geldi! 10.09.2021 | 12:37
Film gibi operasyon! Zehir tacirlerini uçaklarla getirdiler 03:25
Film gibi operasyon! Zehir tacirlerini uçaklarla getirdiler 10.09.2021 | 12:04
Alanya’daki pompalı tüfek dehşeti kamerada! Sokak ortasında böyle vurdu... 02:39
Alanya'daki pompalı tüfek dehşeti kamerada! Sokak ortasında böyle vurdu... 10.09.2021 | 11:48
Bolu’da TIR’la çarpışan işçi servisindeki 13 kişi yalandı 02:55
Bolu'da TIR'la çarpışan işçi servisindeki 13 kişi yalandı 10.09.2021 | 10:50
Müge Anlı’da son dakika: Türkiye’nin konuştuğu Şilan’dan canlı yayında ’Taksici’ açıklaması! 07:47
Müge Anlı'da son dakika: Türkiye'nin konuştuğu Şilan'dan canlı yayında 'Taksici' açıklaması! 10.09.2021 | 10:14
Tekneleriyle denize açılan balıkçılar 60 kasa barbun ve kefal tuttu | Video 03:41
Tekneleriyle denize açılan balıkçılar 60 kasa barbun ve kefal tuttu | Video 10.09.2021 | 10:09
Müge Anlı 10 Eylül 2021 Cuma Tamamı Tek Parça izle! Türkiye’nin konuştuğu Şilan Müge Anlı canlı yayınında... 07:47
Müge Anlı 10 Eylül 2021 Cuma Tamamı Tek Parça izle! Türkiye'nin konuştuğu Şilan Müge Anlı canlı yayınında... 10.09.2021 | 10:07
Hayatını kaybeden tıp öğrencisinin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:25
Hayatını kaybeden tıp öğrencisinin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 10.09.2021 | 09:34

Balıkesir’in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşu törenlerinde, bir genç kadının zincire vurulmasına tepkiler sürerken, Kaymakam Turgay Ünsal, İçişleri Bakanlığı kararı ile merkeze alındı. Dernek hakkında da soruşturma başlatıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Edremit'in düşman işgalinden kurtuluş günü kutlama programında yapılan gösterinin tartışmalara sebep olduğu ifade edilerek, "Söz konusu kutlama programında yer almamasına rağmen programın uygulanması esnasında ortaya konulan, kurtuluş töreninin anlamıyla bağdaşmayan ve töreni tartışmaya açacak nitelikte bir gösteri icra edildiği görülmüştür" denildi.

Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal'ın merkeze alındığı bilgisinin verildiği açıklamada, "Milli kurtuluş günümüzü tartışmaya açan bu gösteriye sebep olan kutlama komitesi başkan ve üyeleri ile sorumlu belediye görevlileri hakkında soruşturma açılması için İçişleri Bakanlığından mülkiye müfettişi talep edilmiştir. Ayrıca soruşturmanın selameti açısından Kutlama Komitesi Başkanı Edremit Kaymakamı İçişleri Bakanlığımızca merkeze çekilmiştir. Söz konusu gösteriyi gerçekleştiren dernek hakkında da İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri ve dernek denetçilerince gerekli soruşturma yapılacaktır" denildi.

Törenlerde, ÇYDD (Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği) tarafından gerçekleştirilen folklor gösterileri esnasında, beyaz giysili bir genç kadının üzerine kara çarşaf örtülüp, kadın zincir ile bağlanmıştı. AK Parti Edremit Belediye Meclisi Üyesi Murat Tuna, program esnasında kürsüye giderek, "Türk kadınını kimse zincire vuramaz" diye tepki göstermişti.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA