Giriş Tarihi: 20.9.2021 15:52Son Güncelleme: 20.9.2021 16:02
Vatandaşa küfür eden Fethiye Belediye Başkanı ile ilgili CHP'den açıklama: Disipline sevk ettik
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Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca vatandaşa telefonda ağza alınmayacak küfürler etmiş, tehditler savurmuştu. Aradan günler geçti ve CHP kararını verdi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, vatandaşa küfürer savuran Karaca'nın disipline sevk edildiğini açıkladı.
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca vatandaşa küfürler savurup, tehdit etmişti. Karaca ile ilgili kararı CHP Sözcüsü Faik Öztrak açıkladı. Öztrak, "Fethiye Belediye Başkanı'mız Alim Karaca'yı disipline sevk ettik" dedi.
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Vatandaşa küfür eden Fethiye Belediye Başkanı ile ilgili CHP'den açıklama: Disipline sevk ettik