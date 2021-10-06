Son dakika: Başkan Erdoğan’dan ’İlk 4 madde’ tepkisi: CHP’nin iradesi mi? Kılıçdaroğlu’nun isteği mi?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin yeni yasama yılına başlamasının ardından partisinin ilk Meclis grup toplantısına katıldı. Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı olarak partililere sesleniyor.

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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Erdoğan'ın gündemi değerlendirdiği konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Yaklaşık 2.5 aylık aranın ardından bir kez daha burada sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Geçen yasama yılında gerçekten çok çalıştınız, önemli faaliyetler gerçekleştirdiniz. Yaz aylarında teşkilatlarınız ile şehirlerinizdeki çalışmalarınızı yakından takip ettim. Bundan sonra da aynı gayretle çalışacağınızı biliyorum. Şimdiden Meclis'e yapacağınız katkılardan dolayı şükranlarımı sunuyorum.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yasama, yürütme ve yargı arasındaki uyumu en üst seviyeye çıkardık. Bu Meclis milli mücadeleyi başarıya taşımış, cumhuriyetimizi kurmuştur. Her darbe döneminin ardından milli iradeyi yeniden ayağa kaldırmıştır. Yeni yönetim sistemimizi inşa etmiştir. Maziden atiye kurduğumuz demokrasi ve kalkınma köprüsü olmuştur.

YENİ ANAYASA AÇIKLAMASI

İnşallah bu Meclis milli iradenin eli ile yapılacak ilk anayasayı da yapma şerefine nail olacaktır. Anayasa çalışmalarımızı yapıyoruz. Diğer partilerden de çalışmalarını paylaşmalarını bekliyoruz. Diğer partilerinki ile kendimizin çalışmasını uzlaştırabilirsek, yasama yılı sona ermeden bu işi nihayete erdirebiliriz. Uzlaşma sağlanmazsa 2023 seçimlerinde hep birlikte milletimizin terazisine çıkarız. İlk önce diğer partilerin çalışmalarını kamuoyuna duyurması gerekiyor. Milletimizin sandıktaki kararı başımız gözümüz üzerinedir. Bizim meseleye bakışımız şu şekildedir, Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile elde ettiği avantajları salgın döneminde yaşadık, gördük. Nice ülkeler ekonomik ve sağlık alanında sancılarla kıvranırken, biz pozitif olarak ayrışmayı başardık. Geriye dönük baktığımızda evet iyi bir iş yaptık diyebiliyoruz. Aksaklıklar elbette vardır, hepsinin de farkındayız. Bunlarla ilgili kapsamlı çalışmalar da elimizdedir. Bunların hepsi de küçük dokunuşlarla düzeltilebilir. Yeni anayasa çalışmaları başarı ile nihayetlendirilirse bu sorunlar zaten çözülür.

Milletimize her hal ve şart altında büyük ve güçlü Türkiye yolunda yeni bir yol vaat ediyoruz. Türkiye'nin en reformcu ve vizyoner partisi olarak bu yol haritası istikametinde önce 2023 sonra da 2053'e ülkemizi taşıyacağız.

Mesela biz yeni anayasa diyoruz. Hemen birileri çıkıp ilk 4 maddeyi de değiştiririz diyerek PKK'nın güdümündeki HDP'ye destek veriyor. Anayasanın ilk 4 maddesini değiştirmek CHP'nin kurumsal iradesi midir? Kılıçdaroğlu'nun isteği midir? CHP'nin kurumsal iradesi ise ülkemiz açısından ciddi bir sıkıntı var demektir.

6-8 EKİM OLAYLARI TEPKİSİ

Yasin Börü ve pek çok insanı nasıl katlettiklerini dün gibi biliyoruz. Yurtları, okulları, evleri ateşe veren azgın güruhu harekete geçirenler bugün cezaevlerinde hesap veriyor. Kılıçdaroğlu, bunlara arka çıkıyor. CHP'li kimi vekiller ve parti yöneticilerinin rezilliklerini saymıyorum. 28 Şubat'tan 6-8 Ekim olaylarına Suriye meselesinden, Akdeniz'e kadar her kritik meselede nasıl ülke ve milletin karşısında saf tuttuğunu unutamayız. Türkiye'nin tüm diplomatik çalışmalarını engellemeye çalışan bu partinin yerli de, milli de olmayan politikalarını milletimize tekrar tekrar anlatacağız.

AKŞENER'E: HDP GİZLİ ORTAKLIK HAKKINI KULLANARAK SENİ VETO ETTİ

CHP'nin başını çektiği ittifakın diğer ortağının başındaki hanımefendi var. HDP'nin Milleti İttifakı'nın ortağı olduğu gerek yönetici beyanları ile gerekse CHP belediyelerinin uygulamaları ile bir gerçektir. İYİ Parti'nin bu gerçeğe kör sağır kalarak kendi konumunu koruma çabası artık sürdürülebilir değildir. Bu partinin başındaki hanımefendinin başbakanlığa talip olması da trajikomiktir. HDP gizli ortaklık hakkını kullanarak bu hanımefendiyi veto etmiştir. Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile yönetildiği ve yönetileceği aşikarken, bu tartışmaların gündeme getirilmesinin ardında bu veto vardır. Allah kimseyi bu duruma düşürmesin. Mücadeleyi er meydanında milletin önünde yapmak yerine kapalı kapılar ardında yapanların akıbeti böyle olacaktır. Şimdi çıkıp buna da itiraz edecekler.