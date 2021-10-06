Video Haber Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar | Video
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar | Video

Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar | Video

06.10.2021 | 13:06

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Meclis Grup Toplantısı'na katıldı. Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yeni anayasa çağrısını yinelerken, ilk 4 maddenin tartışmaya kapalı olduğunu ifade ederek Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye tepki gösterdi. Erdoğan, "Anayasanın ilk 4 maddesini değiştirmek CHP'nin kurumsal iradesi midir? Kılıçdaroğlu'nun isteği midir?" dedi. Akşener'in, 'Ben Başbakan adayı olacağım' sözlerine de değinen Erdoğan, "Seni HDP veto etti" sözleri ile yanıt verdi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sisteminin bundan sonra da devam edeceğini, başbakanlığın ancak hayal olduğunu da vurguladı.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Meclis Grup Toplantısı'na katıldı. Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yeni anayasa çağrısını yinelerken, ilk 4 maddenin tartışmaya kapalı olduğunu ifade ederek Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye tepki gösterdi. Erdoğan, "Anayasanın ilk 4 maddesini değiştirmek CHP'nin kurumsal iradesi midir? Kılıçdaroğlu'nun isteği midir?" dedi. Akşener'in, 'Ben Başbakan adayı olacağım' sözlerine de değinen Erdoğan, "Seni HDP veto etti" sözleri ile yanıt verdi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sisteminin bundan sonra da devam edeceğini, başbakanlığın ancak hayal olduğunu da vurguladı.

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