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Başkan Erdoğan: "Meral Akşener hayali bir makama talip oldu" | Video 06.10.2021 | 13:17
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Bakan Karaismailoğlu Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda konuştu | Video 06.10.2021 | 13:05
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Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar | Video 06.10.2021 | 13:06
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MİT'ten PKK'ya operasyon! Dağlıca saldırısının faili öldürüldü | Video 06.10.2021 | 13:07
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FOX TV'de 6-7 Ekim olaylarının yıl dönümünde Demirtaş güzellemesi | Video 06.10.2021 | 11:48
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MSB açıkladı! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi | Video 06.10.2021 | 10:14
00:51
SON DAKİKA: Ankara’da FETÖ’nün hücre evlerine baskın 06.10.2021 | 10:06
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Boğaziçi Üniversitesi'nde terör estiren 10 kişi gözaltında | Video 06.10.2021 | 09:23
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Bakan Soylu, 81 ilin emniyet müdürüyle görüştü 06.10.2021 | 08:42
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İBB, kiracısı olan TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği’ni işgal etti! | Video 06.10.2021 | 00:26
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Yorgan arasında uyuşturucu ticaretine polis engeli | Video 05.10.2021 | 23:31
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İçişleri Bakanlığı duyurdu! 3 terörist daha teslim oldu | Video 05.10.2021 | 19:01
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Meclis Grup Toplantısı'na katıldı. Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yeni anayasa çağrısını yinelerken, ilk 4 maddenin tartışmaya kapalı olduğunu ifade ederek Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye tepki gösterdi. Erdoğan, "Anayasanın ilk 4 maddesini değiştirmek CHP'nin kurumsal iradesi midir? Kılıçdaroğlu'nun isteği midir?" dedi. Akşener'in, 'Ben Başbakan adayı olacağım' sözlerine de değinen Erdoğan, "Seni HDP veto etti" sözleri ile yanıt verdi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sisteminin bundan sonra da devam edeceğini, başbakanlığın ancak hayal olduğunu da vurguladı.