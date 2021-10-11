Son dakika! Başkan Erdoğan’dan yeni operasyon sinyali: Artık tahammülümüz kalmadı, Suriye’de gereken adımları atacağız

Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'den ülkemize yönelik terör saldırılarının kaynağı mahiyetindeki kimi yerler konusunda artık tahammülümüz kalmamıştır. Buralardan kaynaklanan tehditleri, ya oralarda etkin olan güçlerle birlikte ya da kendi imkanlarımızla bertaraf etmekte kararlıyız."

Son dakika! Başkan Erdoğan "Artık tahammülümüz" dedi ve ekledi: Suriye'de gereken adımları atacağız | Video

"MİLLETİMİZİN MAĞDURİYETİNE YOL AÇAN FIRSATÇILARI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

"Fahiş artışların yaşandığı bir dönemde çoğu ülke pahalılık yanında ciddi mal ve ürün sıkıntısıyla karşı karşıyadır. Vatandaşlarımızı ve üreticilerimizi korumak için her türlü tedbiri alıyoruz. Artık daha çok üreten, ihraç eden, kazanan özel sektörümüzün de kendi çalışanlarını aynı şekilde koruyacak bir anlayışı ortaya koyacağına inanıyorum. Milletimizin mağduriyetine yol açan fırsatçıları yakından takip ediyoruz, önceğimiz milletimizin huzurudur, geleceğidirdi. Birileri Türkiye'ye siyasi konularda yapamadıkları diz çöktürme işini ekonomi üzerindne yapmaya çalışıyor. Bundan sonra Türkiye, ekonomik olarak her geçen gün çok daha güçlenecektir.