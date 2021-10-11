Son dakika! Başkan Erdoğan "Artık tahammülümüz" dedi ve ekledi: Suriye'de gereken adımları atacağız | Video
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Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Polislerimize yönelik son saldırının ve topraklarımızı hedef alan tacizlerin artık bardağı taşırdığını dile getiren Başkan Erdoğan, "Suriye'de en kısa sürede gereken adımları atacağız" dedi.