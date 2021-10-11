Kabine Toplantısı sona erdi, gözler alınan kararlarda! Başkan Recep Tayyip Erdoğan ulusa seslendi | Video
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Son dakika haberi... Bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi saat 16:00 sıralarında Beştepe'de toplandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik ettiği Kabine Toplantısı yaklaşık olarak 3 saat sürdü. Toplantının ardından kameralarına karşısına geçen Başkan Erdoğan, iklim değişikliğine dikkat çekerek Çevre ve Şehircilik Bakanlğının adını değiştirme kararı aldıklarını aktardı ve "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adını, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştiriyoruz" dedi.