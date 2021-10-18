Gazateci-yazar Sadık Albayrak Özdemir Bayraktar hakkında konuştu: O bir dahiydi...

Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar'ın babası Özdemir Bayraktar vefat etti. Bayraktar'ın yerli ve milli savunma sanayi konusundaki çalışmalarını bilen yol arkadaşları, kendisini tanıyan siyasetçiler ve bugün sektörü takip eden isimler çok önemli ifadelerle merhumu andı. Yakın arkadaşı Gazeteci-Yazar Sadık Albayrak da bizzat şahitlik ettiği, yerli ve milli teknoloji kavramının gelişimi ve bugün İHA'ları SİHA'ları üreten Baykar'ın mücadelesini anlattı.

İşte Özdemir Bayraktar hakkında yapılan değerlendirmeler:

Gazeteci-Yazar Sadık Albayrak:

"BİR DAHİYDİ, YERLİ VE MİLLİ KAVRAMINI BAŞLATTI"

Özdemir Bayraktar bir dahiydi. Ona ilham veren ise Ebrehe'nin saldırısına karşı ebabil kuşlarının mücadelesiydi. Kabe'yi yıkmak için gelen Ebrehe'nin ordusunu helak eden ebabil kuşları ona ilham oldu. Kafayı onlara takmıştı. Biz oyuncak zannediyorduk.

"TESİSLERİ KURDU VE BASKIN YEDİ, PES ETMEDİ"

Aradan yıllar geçti tesislerini kurdu. Baskına uğradı Türkiye güya bağımsızdı o zamanlar. Geldiler ve baskın yaptılar. Aynen dedikleri şu Karadenizliyiz. Buradaki koruma konumunda olan Karadeniz çocukları içeriye adam sokmazlar. Milli ve yerli mücadelesi oradan başladı. Onun için Özdemir ile çok duygulu anılarım var ama size şunu söyleyeyim. Bir dahiydi. Ona rahmet diliyorum. Duygularım karmakarışık. Ailesine baş sağlığı diliyorum. Çocuklarına ve bu millete irtihal edecek bu çalışmaları. Hoca gibiydi.