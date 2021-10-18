Gazeteci Yazar Sadık Albayrak "Bir dahiydi, yerli ve milli kavramını başlattı"

Gazeteci Yazar Sadık Albayrak 72 yaşında vefat eden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar hakkında öenmli açaıklamaalrda bulundu. Gazeteci Yazar Sadık Albayrak "Özdemir Bayraktar bir dahiydi. Ona ilham veren ise Ebrehe'nin saldırısına karşı ebabil kuşlarının mücadelesiydi. Kabe'yi yıkmak için gelen Ebrehe'nin ordusunu helak eden ebabil kuşları ona ilham oldu. Kafayı onlara takmıştı. Biz oyuncak zannediyorduk."