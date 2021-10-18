Gazeteci Yazar Sadık Albayrak "Bir dahiydi, yerli ve milli kavramını başlattı"

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"Siyasete de örnek bir insandı" 18.10.2021 | 13:50
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Son dakika: Başkan Erdoğan Angola'da 18.10.2021 | 13:50
01:36
"İyi bir yol açtı, iyi eserler bıraktı" 18.10.2021 | 13:09
04:18
SON DAKİKA: Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar vefat etti 18.10.2021 | 13:05
02:12
01:30
Hava Durumu 18-10-2021 18.10.2021 | 08:00
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Şehit Ömer Halisdemir'in babası hem ağladı hem ağlattı 16.10.2021 | 15:38
29:28
01:07
Mersin'de Ali Babacan'a şok tepki: Binde bir bile oy alamayacaksınız 16.10.2021 | 13:03
04:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kasımpaşa'dan tanıdığı kafe sahibi ile sohbet etti 16.10.2021 | 12:18
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DEAŞ’ın Amerika’yı tehdit ettiği videoda bulunan şüpheli Adana’da yakalandı 16.10.2021 | 11:03
Gazeteci Yazar Sadık Albayrak 72 yaşında vefat eden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar hakkında öenmli açaıklamaalrda bulundu. Gazeteci Yazar Sadık Albayrak "Özdemir Bayraktar bir dahiydi. Ona ilham veren ise Ebrehe'nin saldırısına karşı ebabil kuşlarının mücadelesiydi. Kabe'yi yıkmak için gelen Ebrehe'nin ordusunu helak eden ebabil kuşları ona ilham oldu. Kafayı onlara takmıştı. Biz oyuncak zannediyorduk."