Video Türkiye "Siyasete de örnek bir insandı"

"Siyasete de örnek bir insandı"

18.10.2021 | 13:50

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A Haber'e bağlanan eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Özdemir Bayraktar'la ilgili önemli mesajlar paylaştı. Özdemir Bayraktar'ın BAYKAR projesine iklk başladığında, bunu yanındakilere kensini anlatamadığını dile getiren Kahraman, Özdemir Bayraktar'ın çok zorluklarla karşılaştığını ancak tüm bu zorlukların ardından Türkiye'nin yüz akı bir projesinin ortaya çıktığına vurgu yaptı.

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İsmail Kahraman sözlerine ailesine ve sevenlerine sabırlar dileyerek başlarken, Özdemir Bayraktar'ın örnek bir insan olduğunu dile getirdi.

"Çok değerli bir zat, bir kardeşi ahirete yolcu etmenin üzüntüsü içerisindeyiz"

"Erbakan Hoca'nın yanındaydı, iyi bir teknik elemandı. Ve bugün Türkiye'de oğulları göz akımız bir noktada"

"Siyasete de örnek bir insandı. Evirip çevirmeden düz giden bir insandı. Rabbim rahmet eylesin. Bu ülkeye çok hizmeti var. Unutulmayacak bir isim. Kişilerin ölüm tarihleri cesetlerinden ruhlarının çıktığı tarih değil, isimlerinin unutuldukları tarihtir. Adı hep yaşayacak. Özdemir Bey hep yaşayacak"

KENDİSİNİ ANLATABİLMESİ İÇİN ÇEVRESİ HAZIR DEĞİLDİ
"(BAYKAR TEKNİK) Bu mevzulara başladığında kendisini anlatabilmesi için çevresi hazır değildi. Zorluklarla karşılaştı. Değerli oğlu Selçuk Bey'de televizyonlarda bahsetti bu mevzulardan. Yüz akımız oldu"

"İnanıyorum ki attığı bu temeller, kurduğu bu müesseseler Türkiye'ye çok daha büyük hizmetler yapacak"

"Kardeşleri, evlatları, eşi bütün ailesi çok kıymetli insanlar. Bundan sonra adı da yaşamaya devam edecek. Tüm ailesinin ve tüm Türkiye'nin başı sağolsun"

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