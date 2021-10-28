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Giriş Tarihi: 28.10.2021

Maide annenin videosu göz yaşarttı

Hüseyin KAÇAN
Maide annenin videosu göz yaşarttı
Almanya'da kaçırılan kızı için mücadele veren ve kansere yakalanan Maide Töremiş Aktaş'ın PKK'ya "Yeter artık" dediği çağrısının yer aldığı ve 8 ayrı dilde hazırlanan videosu büyük beğeni topladı. Türkçe olan ancak İngilizce, Almanca, Rusça, Hollandaca, İspanyolca ve Fransızca ile Kürtçe alt yazılı hazırlanan 1 dakikalık videoda, Aktaş'ın kızı ile fotoğrafı ve Diyarbakır annelerinin fotoğrafları yer alıyor. Videoda, Aktaş, "Artık gelin buna hep beraber 'dur' diyelim. Bu katliama 'dur' diyelim. PKK çocuklarımızı katlediyor, artık dur diyelim" çağrısında bulunuyor.
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Maide annenin videosu göz yaşarttı
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