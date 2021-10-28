Maide annenin videosu göz yaşarttı

Almanya
'da kaçırılan kızı için mücadele veren ve kansere yakalanan Maide Töremiş
Aktaş'ın PKK'ya "Yeter artık" dediği çağrısının yer aldığı ve 8 ayrı dilde hazırlanan videosu büyük beğeni topladı. Türkçe olan ancak İngilizce, Almanca
, Rusça
, Hollandaca, İspanyolca
ve Fransızca ile Kürtçe alt yazılı hazırlanan 1 dakikalık videoda, Aktaş'ın kızı ile fotoğrafı ve Diyarbakır
annelerinin fotoğrafları yer alıyor. Videoda, Aktaş, "Artık gelin buna hep beraber 'dur' diyelim. Bu katliama 'dur' diyelim. PKK çocuklarımızı katlediyor, artık dur diyelim" çağrısında bulunuyor.