Maide annenin evlat mücadelesinde hazırladığı video göz yaşarttı | Video

Almanya'da kaçırılan kızı için mücadele veren ve kansere yakalanan Maide annenin PKK'ya "yeter artık" dediği çağrısının yer aldığı Türkçe olan ancak İngilizce, Almanca, Rusça, Hollandaca, İspanyolca, Fransızca ve Kürtçe alt yazılı hazırlanan videosu yayınlandı.

Almanya'da kansere yakalanmasına rağmen terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı için eylemini sürdüren Maide Türemiş, başta kendi kızı olmak üzere kaçırılan çocuklar için video hazırladı. 1 dakika 17 saniyelik videoda, kızı ile fotoğrafı ve Diyarbakır annelerin de fotoğrafının yer alıyor. Videoda Maide Aktaş, "Artık gelin buna hep beraber 'dur' diyelim. Bu katliama 'dur' diyelim. PKK çocuklarımızı katlediyor, artık dur diyelim" şeklinde çağrıda bulundu.

Terör örgütü PKK tarafından yaklaşık iki yıl önce kaçırılan kızı Nilüfer için Almanya'nın başkenti Berlin'de başbakanlık konutu önünde tek başına evlat nöbeti tutan anne Maide Aktaş, Türkçe olan ancak İngilizce, Almanca, Rusça, Hollandaca, İspanyolca ve Fransızca ile Kürtçe alt yazılı bir şekilde hazırlanan videosu yayınlandı. Tüm sosyal medya hesaplarında yayınlanan videoda, bir taraftan kızını kurtarmak için diğer taraftan da hastalıkla mücadele ettiğine dikkat çeken Maide Aktaş, şu mesajları veriyor: "Ben Almanya'da yaşayan acılı bir anneyim. Ben bu mücadelede çocuğuma kavuşamayacağım diye o kadar çok üzüldüm ki, bu üzüntü beni sonunda kanser etti. Ben şu an hem kanser ile mücadele ediyorum, hem de çocuğumun gelmesi için mücadele ediyorum. Lütfen kayıtsız kalmayın bu videoları dağıtın ki, ben ölmeden çocuğuma kavuşmak istiyorum. Ölmeden çocuğumu öpeyim ve koklayayım. PKK hep çocuklarımızı öldürdü. Biz Kürt olduğumuz için çocuklarımızı PKK ya da herhangi bir örgüte kurban vermek zorunda değiliz. Artık gelin buna hep beraber "dur" diyelim. Bu katliama "dur" diyelim. PKK çocuklarımızı katlediyor, artık "dur" diyelim."