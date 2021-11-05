Türkkan’ın küfür ettiği şehit yakınından açıklama: Suç duyurusunda bulundum

'GERÇEKTEN BANA KÜFÜRLER EDEN O ŞAHIS DİZLERİYLE BENİM AYAĞIMA VURDU VE HALA YARASI VAR'

Benim yıllarca içimde olan bir acı vardı ve haykırmak istedim. Ben kaç gün önce Akşener'in Bingöl' e geleceğini duydum. Arabadan indiğinde şunu bildim, yanına gidip bir şey diyeceğim yada bir dilekçe verecektim ve kimse bana izin vermeyecekti. Ben de sesim gürdü en iyisi bağırayım dedim ve bağırdım da. Çünkü sen Hakkari'ye gidince farklısın İstanbul'a gidince farklısın İzmir'e giderken farklısın. Sen teröre destek veren insan utanmadan bizden de oy istiyorsun. Onu gerçekten hiç anlayamadım. Eğer şerefi varsa özellikle o sözüm ona beni temsil eden milletvekili erkek gibi çıksın desin ki ben bu adama hakaret ettim ben de çıkıp bütün Türkiye'den özür dilerim. Eğer erkekse, delikanlıysa, çoluk ve çocuk sahibiyse, anası bacısı varsa kulağıma söylediği o çirkin sözü söylemeye dilim varmıyor. Biz namus için yaşarız. Eğer benim yanımda bir psikolojik sorunu olan birisi bir şey söyleseydi anlardım ama o laf asla söylenmez.

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