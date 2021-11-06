Türkkan’ın küfür ettiği şehit yakınından açıklama: Suç duyurusunda bulundum | Video

Bingöl’de İYİ Parti Genel Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın küfür ettiği şehit yakını Tahir Gümren Emniyet Müdürlüğü’ne giderek suç duyurusunda bulundu. Gümren, "Evet gerçekten bana hakaret, küfürler eden aynı o şahıs alttan da bana tekme vurdu. Dizleriyle bana vurdu, hala yarası var. Bunları çektim hepsi rapordadır. Ve bana bu hareketi eden şahıs bir de utanmadan, uslanmadan gidip diyor ki bunlar yalandır." ifadelerini kullandı.