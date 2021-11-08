Şehit ağabeyi Tahir Gümren’den ahlaksızca küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusu

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın küfrüne maruz kalan şehit ağabeyi Tahir Gümren ile Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 5 Kasım'da Bingöl'de esnafı ziyaret ettiği sırada tepkisini dile getirdiği için İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın küfrüne maruz kalan şehit ağabeyi Tahir Gümren ile BİŞHAK Başkanı Naim Tan, şehit aileleri ve gaziler Bingöl Adliyesi önünde bir araya geldi.
"TÜRK ADALETİNE GÜVENİYORUM"
Gümren, gazetecilere, Türkkan hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek, ""Benim açıklayacağım başka bir şey yoktur. Ben Türk adaletine güveniyorum, bugün başvurumuzu yapacağız. Benim beklediğim bir şey yoktur. Benimde bundan sonrada medya ile alakalı hiçbir şeyim olmayacaktır" dedi.
"1 KURUŞLUK TAZMİNAT İLE CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ"
BİŞKAH Başkanı Tan da Türkkan'ın bilerek ve isteyerek şehit ağabeyine hakaret ettiğini belirtti.
Tan, şunları kaydetti:
"İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ilinde yaptığı programda Genç caddesindeki esnafları ziyareti esnasında Meral Akşener'in daha önceki zamanlarda 'Selahattin Demirtaş'la kahvaltı yapmak istiyorum' demesi üzerine, geçen hafta Siirt ilinde bir esnafın 'Burası Kürdistan'dır' söylemini Meral Akşener'in yüzüne ifade etmesine rağmen Meral Akşener'in sessiz kalması üzerine bu duruma sinirlenen Şehidimizin abisi Tahir Gürmen tepkisini dile getirmek üzere sesini yükselterek 'Siz HDP ile ortaklık yapıyorsunuz, HDP ile kahvaltı yapmak istiyorsunuz' demesi üzerine görevli polis memurları kendisini oradan uzaklaştırmaya çalışırken kendisinin yanına gelerek boğazından sıkarak bir süre sürükleyip alttan bacaklarına vuran İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın herkesin gözü önünde bilerek isteyerek, alenen küfür ve hakaret ettiği açıkça görülmüştür. Türkkan'ın işlediği suçlardan dolayı cezalandırılmasını, ayrıca şehit ailemizin onur, gurur ve namusunu çiğnettiği için 1 kuruşluk maddi tazminat ile cezalandırılmasını talep ediyoruz"
Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ise,"5 Kasım 2021 tarihinde ilimize gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in programında Şehit yakınımız kendisine bir takım hassasiyetlerden dolayı tepki göstermiş, bunun üzerine İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan şehit ailemizin boğazını sıkmak ve alttan ayaklarına vurmak suretiyle darp etmiştir. Şehit ailemizin kardeşine küfür etmiş, ağza alınmayacak laflar söylemiştir. Biz dün şehit ailelerimizin öncülüğünde büyük bir mitingle Bingöl halkına yakışır bir şekilde tepki gösterdik. Şu anda hem Tahir kardeşimiz, hem de Bingöl şehit aileleri derneğimiz Lütfü Türkkan hakkında birazdan hem maddi, hem de manevi tazminat hakkında suç duyurusunda bulunacağız. "şeklinde konuştu.
Daha sonra şehit ağabeyi Gümren ile BİŞHAK Başkanı Tan ve dernek üyesi şehit aileleri ve gaziler Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığına İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusunda bulundu.
NE OLMUŞTU?
İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de kendilerine sitem eden şehit ağabeyi Tahr Gümren'e ahlaksızca küfür etmiş, tekme atmıştı. Koruma polisleri Gümren'i olay yerinden uzaklaştırırken, görüntülerin ortaya çıkması ile Türkkan'a tepkiler çığ gibi büyümüştü.
Türkkan, kendisine iftira atıldığını öne sürmüş, görüntülerde küfür etmediğini öne sürmüştü. Provokasyon sözleri ile kendini savunan Türkkan gece yarısı ise görüntülerin doğru olduğunu itiraf etmişti. Türkkan, şehit ağabeyi ve yakınlarından özür dilemezken, Genel Başkan Meral Akşener'den özür dilemişti.
İYİ Parti'den yeni skandal! Lütfü Türkkan şehit yakınına küfür etti | Video
Türkkan, dün Akşener'in talimatı ile Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ettiğini duyururken, partideki vekilliğini sürdürecek olması ile tepkiler çığ gibi büyümüştü.
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