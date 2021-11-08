Şehit ağabeyi Tahir Gümren’den ahlaksızca küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusu

"TÜRK ADALETİNE GÜVENİYORUM"

Gümren, gazetecilere, Türkkan hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek, ""Benim açıklayacağım başka bir şey yoktur. Ben Türk adaletine güveniyorum, bugün başvurumuzu yapacağız. Benim beklediğim bir şey yoktur. Benimde bundan sonrada medya ile alakalı hiçbir şeyim olmayacaktır" dedi.

"1 KURUŞLUK TAZMİNAT İLE CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ"

BİŞKAH Başkanı Tan da Türkkan'ın bilerek ve isteyerek şehit ağabeyine hakaret ettiğini belirtti.

Tan, şunları kaydetti:

"İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ilinde yaptığı programda Genç caddesindeki esnafları ziyareti esnasında Meral Akşener'in daha önceki zamanlarda 'Selahattin Demirtaş'la kahvaltı yapmak istiyorum' demesi üzerine, geçen hafta Siirt ilinde bir esnafın 'Burası Kürdistan'dır' söylemini Meral Akşener'in yüzüne ifade etmesine rağmen Meral Akşener'in sessiz kalması üzerine bu duruma sinirlenen Şehidimizin abisi Tahir Gürmen tepkisini dile getirmek üzere sesini yükselterek 'Siz HDP ile ortaklık yapıyorsunuz, HDP ile kahvaltı yapmak istiyorsunuz' demesi üzerine görevli polis memurları kendisini oradan uzaklaştırmaya çalışırken kendisinin yanına gelerek boğazından sıkarak bir süre sürükleyip alttan bacaklarına vuran İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın herkesin gözü önünde bilerek isteyerek, alenen küfür ve hakaret ettiği açıkça görülmüştür. Türkkan'ın işlediği suçlardan dolayı cezalandırılmasını, ayrıca şehit ailemizin onur, gurur ve namusunu çiğnettiği için 1 kuruşluk maddi tazminat ile cezalandırılmasını talep ediyoruz"