'BUNLARA NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ'



Başkan Erdoğan, görüşmede, "Ahmet Bey öncelikle ben bu namus fukarası adama her yerde gerekeni söyledim. Bugün Boşnak dernekleriyle bir toplantım vardı. Orada da yine bütün o derneklerin başkanlarına söyledim. Tabi arkadaşlarım da gerekenleri söylüyorlar. Ancak çarşamba günü benim grup toplantım var. Orada zaten tepeden tırnağa bunlara ne gerekiyorsa yapacağız. Bizim şehitlerimize, şehitlerimizin bacılarına bunlar en ufak bir hakarette bulunamazlar, bunların alnını karışlarız. Gereken de ne ise bunlara zaten sonuna kadar yapacağız. Bundan geri adım atmamız mümkün değil. Bu adamın bu parlamentonun içerisinde yeri olamaz" dedi.

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