Son dakika haberler... Bingöl'de, şehit ağabeyine küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan partisi tarafından grup başkanvekilliği görevinden alındı, ancak partisinden atılmadı. Türkkan'a öfke, başta küfür rezaletinin yaşandığı Bingöl olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen 'Şehide Saygı' mitingleriyle sokağa taştı. Ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan da şehidin ailesiyle yaptığı görüşmede yaşananların tahammül edilemez olduğunu belirterek çarşamba gününü işaret etti. İşte Lütfü Türkkan'la ilgili son dakika haberleri...
"VEKİLLİKTEN ÇIKARILSIN"
Protesto gösterilerinde "Ahlaksız adam partiden de, Meclis'ten de atılsın. Şehit ailesine küfreden Lütfü Türkkan gazi Meclis'e yakışmıyor. Vekillikten çıkarılsın" çağrısı yapıldı. Birçok ilde de şehit aileleri ve STK'lar meydanlara aktı.
ŞEHİDİN AĞABEYİ DE PROTESTOLARA KATILDI
Türkkan'ın küfür ettiği şehit ağabeyi Tahir Gürmen de mitinge katıldı. Göstermelik kararla Türkkan'ı grup başkanvekilliğinden alması yetersiz karşılanan Meral Akşener'e de tepki vardı: Ya onu partiden ihraç edin ya da siz istifa edin. Miting ve yürüyüşlerde 'Şehidime Dokunma', 'Şehit aileleri yalnız değildir', 'Türk ol, Kürt ol, Çerkez ol, ne olursan ol vatan haini olma', 'İnsanlığın yüz karası Lütfü, ülkemizin utanç vesikası Lütfü' yazılı dövizler dikkat çekti.
TÜRKİYE TEK YÜREK OLDU
Birçok ilde şehit yakınları ve gazi dernekleri basın açıklamasıyla rezaleti kınadı. Muş'ta Terörle Mücadele ve Vazife Kahramanları ve Şehit Aileleri Derneği Muş Şube Başkanı Nadir Koçlardan'ın okuduğu basın açıklamasında "Malum şahıs daha öncede şehit yakınlarımızı TBMM'de gördüğünde rahatszılığını belirten sosyal medya mesajları attı. Bu saygısızlık hiçbir zaman unutulmayacak" dedi.
BİRÇOK İLDE...
Bilecik, Ardahan, Kilis, Diyarbakır, Siirt, Giresun ve Mardin, Uşak, Adıyaman, Osmaniye ve Amasya'da da Türkkan'a tepki sokağa taştı. İstanbul'da İYİ Parti binasına siyah çelenk bırakıldı. Ağrı'daki yürüyüşte grup adına açıklamayı Şehit kızı Yasemin Avşar yaptı.
BAŞKAN ERDOĞAN TELEFONLA GÖRÜŞTÜ VE ÇARŞAMBA'YI İŞARET ETTİ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın 1997'de Bingöl Gözer Köyü yaylasında şehit edilen İsa Gümren'in ağabeyi Tahir Gümren'e küfür etmesi olayının ardından, şehidin Adana Kozan'da yaşayan diğer kardeşi Ahmet Gümren'i ziyaret etti. Çelik, ziyareti sırasında Ahmet Gümren'i, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştürdü.
'BUNLARA NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ'
Başkan Erdoğan, görüşmede, "Ahmet Bey öncelikle ben bu namus fukarası adama her yerde gerekeni söyledim. Bugün Boşnak dernekleriyle bir toplantım vardı. Orada da yine bütün o derneklerin başkanlarına söyledim. Tabi arkadaşlarım da gerekenleri söylüyorlar. Ancak çarşamba günü benim grup toplantım var. Orada zaten tepeden tırnağa bunlara ne gerekiyorsa yapacağız. Bizim şehitlerimize, şehitlerimizin bacılarına bunlar en ufak bir hakarette bulunamazlar, bunların alnını karışlarız. Gereken de ne ise bunlara zaten sonuna kadar yapacağız. Bundan geri adım atmamız mümkün değil. Bu adamın bu parlamentonun içerisinde yeri olamaz" dedi.
Başkan Erdoğan, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği şehit yakınının kardeşi ile görüştü | Video
PARLAMENTODA YERİ OLAMAZ: Erdoğan, "Biz gereken neyse onu yapacağız. Ama asıl önemli olan, bu adamın bu parlamentoda yerinin olmayışı. İkincisi bunun genel başkanının da her şeyden önce kendi üzerine düşen görevi yapması" diye konuştu.
ŞEHİDİN AİLESİ: BUNUN MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞSÜN İSTİYORUZ
Ahmet Gümren de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Tek dileğimiz de budur Sayın Reisim. Allah razı olsun. Size güveniyoruz. Sırtımızsınız. İnşallah gereği yapılır. Bizim milletvekillerimiz de inşallah bir önerge verirler. Bunun milletvekilliği düşsün istiyoruz. Tek dileğimiz budur. Öyle bir çatı altında bulunmasını istemiyoruz" ifadeleriyle cevap verdi.
İYİ PARTİ'NİN KÜFÜRBAZ VEKİL KARARI VİCDANLARI RAHATLATMADI
PARTİSİNDEN KOVULSUN, VEKİLLİKTEN İSTİFA ETSİN
Siyasiler şehit yakınına küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfi Türkkan'ın görevden alınmasının yetmeyeceğini, milletvekilliğinden istifa etmesi gerektiğine işaret etti.
AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ BÜLENT TURAN: Basına yansıyan görevden alma, gelen tepkilerin sonucu. İYİ Parti samimi olsa disiplin kuruyla hemen partiden ihraç işlemi yapılır. Disiplin kurulu bugün için yoksa ne için var? Meral Akşener, yönetimiyle birlikte bugün bu duruşu göstermeyecekse ne zaman gösterecek? Bunun ötesinde şehit yakınına küfür eden birinin, milletvekili sıfatıyla Gazi Meclis çatısı altında bulunması aziz millete ayrıca bir hakaret değil mi?
AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ CAHİT ÖZKAN: Milletvekilliğinden de istifa etmesi gerekir. Milli iradeye en uygun davranış da budur.
' OLANLARI ÖRTBAS ÇABASI VAR'
AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU: Bu küfür en hafif tabiriyle saygısızlık, ahlaksızlık ve terbiyesizliktir. Aziz milletimizin oylarıyla milletvekili seçileceksiniz ve milletimiz için şehit olanlara küfür edeceksiniz, bu ar damarının çatladığını göstergesidir. İYİ Partililer kamera görüntüleriyle gerçek ortaya çıkınca 'âdet yerini bulsun' diye görevden alma adımını attı. Ancak bu olayın üzerini örtme çabasıdır. Bu zat milletvekilliği gibi milletin emanetini ve vekaletini devam ettirme ehliyetine de artık sahip değildir. Böyle bir durum karşısında sessiz kalan İYİ Parti'nin sadece adı iyi ama kendisi çok kötü. Bu partiye en güzel tepkiyi aziz milletimiz sandıkta verecektir. İYİ Parti'nin milletimizi aldatma ittifakının maskesi düşmüş, kurgu, kumpas, yalan ve iftira siyasetleri ellerinde patlamıştır.
AK PARTİ TANITIM VE MEDYA BAŞKAN YARDIMCISI ÖMER ARVAS: Lütfü Türkkan'ın sadece başkanvekilliği görevinden alınması "Ahlaksızlık yaptı ama partinin para kaynağı olduğundan onu partiden ihraç edemeyiz" anlamına geliyor. Formaliteden milletin tepkisini sindirmek için kullandıkları yöntem bile en az Lütfü Türkkan'ın yaptığı kadar ahlaksızca.
MHP GRUP BAŞKANVEKİLİ ERKAN AKÇAY: Bu küfür ve hakareti şiddetle lanetliyorum. Derhal istifa etmeli ve partisinen ihraç edilmelidir. Hiçbir ses ve tepki vermediklerini üzülerek görüyoruz.
AKŞENER, 'BACIMA NEDEN SÖVÜYORSUN?' DİYEMEDİ
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği şehit Ağabeyi Tahir Gürmen'in Manisa'da yaşayan diğer kardeşi Abdullah Gürmen de rezalet karşısında sessiz kalan Meral Akşener'i eleştirdi. Abdullah Gürmen "Meral Akşener gittiği her yerde bacım bacım diyor. Orada, sen milletin bacısına neden sövüyorsun deseydi ya. Bacılık, namus bu kadar kolay değil. Ben onu Allah'a havale ediyorum" diye konuştu. Çoban İsa Gürmen 1997'de 16 yaşındayken Bingöl'de koyunları otlatırken PKK'nın bombasıyla şehit düşmüştü.
Haber: Musa DÜZENCİ-Metin HARIKÇI-Kasım ŞAHİNBerkan ÇETİN/ Eda IŞIK/ANKARA- Fatma Damla KAYAYERLİ