Video Haber Başkan Erdoğan, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği şehit yakınının kardeşi ile görüştü | Video
Başkan Erdoğan, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği şehit yakınının kardeşi ile görüştü | Video

Başkan Erdoğan, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği şehit yakınının kardeşi ile görüştü | Video

07.11.2021 | 23:29

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Başkan Erdoğan, 1997 yılında Bingöl Gözer Köyü yaylasında şehit edilen İsa Gümren’in Kozan’da yaşayan ağabeyi Ahmet Gümren ile telefonda görüştü.

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