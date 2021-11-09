Son dakika haberi: Şehit yakınına küfür skandalında yeni gelişme! O isim gözaltına alındı

Gelen son dakika haberine göre; İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de, tepkisini dile getiren bir şehit yakınına karşı ağır ifadeler kullanmış ve bu skandal olay kameralara yansımıştı.

Yaşanan bu olay sonrasında ise sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyürken İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Meral Akşener'in talebiyle İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etmişti.

Önce boynuna sarıldı, sonra şehit yakınına küfretti! İYİ Partili Türkkan'dan skandal hareket | Video

ŞEHİT YAKININA KÜFÜR ETTİ GÖZALTINA ALINDI



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretleri sırasında, İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan ile birlikte şehit yakınına küfür eden Hüseyin Tarık Arda'nın gözaltına alındığı ve adli işlemlere başlandığı öğrenildi.