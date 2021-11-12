Son dakika: Türk Konseyi 8.Zirvesi toplandı! Başkan Erdoğan: Tarihi kararlar alacağız...

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda Türk Konseyi'nin 8.Zirvesi gerçekleşiyor.

Zirveye Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, gözlemci ülke Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban, gözlemci üye statüsüyle konseye ilk defa katılacak Türkmenistan'ın Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev katılıyor.

Toplantı öncesi aile fotoğrafı çekilirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan açılış konuşmasını yaptı. Erdoğan, 2040 yılı vizyon belgesinin açıklanacağını ifade ederken, tarihi kararlar alınacağını vurguladı. Erdoğan, ticaretin önündeki tüm engellerin kaldırılması gerektiğini de vurguladı.

"TİCARETİN ÖNÜNDEKİ BÜTÜN ENGELLERİ KALDIRMALIYIZ"

Başkan Erdoğan'ın konuşmasında şu ifadeler yer aldı:

Zirvemizin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Barış, huzur ve refahı tüm bölgemize yayma irademizin tezahürü olacaktır. Siyasi ve toplumsal dayanışmamız gibi iktisadi işbirliğimizi de müşterek adımlarla güçlendirmeliyiz.

Transit geçiş belgelerini artık gündemden çıkarmalıyız. Geçiş ücretlerini rekabetçi bir düzeye çekmeliyiz. Ticaretin önündeki her engeli kaldırmalıyız.

"AZERBAYCAN-NAHÇIVAN BAĞLANTISI HAYATİ ÖNEM ARZ EDİYOR"

Doğu-Batı-Orta Koridor dahil tüm yolları coğrafyanın ana arteri haline getirmeliyiz.

Azerbaycan Nahçıvan bağlantısı da hayati önem arz ediyor.

"TÜRK DEVLETLERİ SİVİL KORUMA TEŞKİLATI KURULMASINI TEKLİF EDİYORUZ"

Sayın Binali Bey'i Ak Sakallar Konseyi'ne Türkiye'nin Ak Sakalı olarak atadık. Konseyin çalışmalarına her alanda katkı sağlayacağına inanıyorum.

Doğal afetlerle mücadele için Türk Devletleri Sivil Koruma Teşkilatı kurulmasını teklif ediyoruz.

"TEKNOFEST'İ SENEYE AZERBAYCAN'DA YAPACAĞIZ"

Kıbrıs Türklerinin maruz kaldığı ambargonun hafifletilmesi için hepinizin desteklerini bekliyorum.

Teknofest'i gelecek sene Azerbaycan'da yapacağız.