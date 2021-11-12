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OTOMATİK OYNAT
21:39
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev "Türkiye bizi yalnız bırakmadı" 12.11.2021 | 15:37
18:21
Türk Konseyi 8.Zirvesi toplandı! Başkan Erdoğan: Tarihi kararlar alacağız... 12.11.2021 | 15:17
05:14
01:30
Hava Durumu 12-11-2021 12.11.2021 | 08:00
03:04
10:13
01:34
Bursa İnegöl'de, park halindeki iki kamyonun dorsesi alev alev yandı 11.11.2021 | 09:04
00:30
Bakan Akar, Katar Savunma Bakanı ile bir araya geldi 11.11.2021 | 09:44
01:19
01:30
Hava Durumu 11-11-2021 11.11.2021 | 08:00
07:40
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil SABAH TV’ye açıkladı "Düğmeye basıldı" 10.11.2021 | 18:44
02:39
Türkiye bu teknolojilerde en büyük ihracatçı oldu: 2 yeni SİHA geliyor! 10.11.2021 | 17:07
01:30
Hava Durumu 10-11-2021 10.11.2021 | 08:00
02:04
42:22
MHP Lideri Bahçeli'den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar 09.11.2021 | 11:29
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17:45
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Hava Durumu 09-11-2021 09.11.2021 | 08:00
19:04
Türk Konseyi 8.Zirvesi Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda toplandı. Toplantı önces aile fotoğrafı çekildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Konseyin aılışında bir konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan, 2040 vizyon belgesinin açıklanacağını belirtti, "Tarihi kararlar alacağız" dedi.