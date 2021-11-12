Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:11
21:39
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev "Türkiye bizi yalnız bırakmadı" 12.11.2021 | 15:37
04:00
Melih Altınok | Ertuğrul Özkök yazsa ne yazar yazmasa ne yazar 12.11.2021 | 14:55
00:09
İBB'den su ve ekmeğe zam | Video 12.11.2021 | 14:46
03:35
Engin Ardıç | Futbol insanı 12.11.2021 | 14:40
03:47
Başkan Erdoğan ile liderler, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda | Video 12.11.2021 | 14:28
07:29
Yavuz Donat | Darbenin yok ettiği inançlar, yarınlar 12.11.2021 | 14:38
04:19
Mahmut Övür | Türkkan, İP’in gerçek yüzüdür 12.11.2021 | 11:51
05:14
02:10
Mehmet Barlas | Erdoğan yeniden seçilmeli 12.11.2021 | 10:45
02:29
Çatı davası sanığı firari FETÖ’cüyü aldığı önlemler de gizleyemedi | Video 12.11.2021 | 09:19
05:02
02:23
Ortaca’da köpek balıkları görüntülendi | Video 12.11.2021 | 00:28
01:39
Şehit Kaymakam Safitürk’ün babasından Türkkan’a tepki | Video 11.11.2021 | 22:13
00:33
PKK elebaşı Duran Kalkan'dan CHP ve İYİ Parti'ye tezkere mesajı | Video 11.11.2021 | 22:03
01:41
02:16
03:22
PKK elebaşı Duran Kalkan'dan CHP ve İYİ Parti'ye tezkere mesajı | Video 11.11.2021 | 20:19
00:48
Türk Konseyi 8.Zirvesi Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda toplandı. Toplantı önces aile fotoğrafı çekildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Konseyin aılışında bir konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan, 2040 vizyon belgesinin açıklanacağını belirtti, "Tarihi kararlar alacağız" dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, yatığı konuşmada "Türkiye bizi yalnız bırakmadı" dedi.