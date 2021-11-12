Video Haber Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev "Türkiye bizi yalnız bırakmadı"
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev "Türkiye bizi yalnız bırakmadı"

12.11.2021 | 15:37

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Türk Konseyi 8.Zirvesi Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda toplandı. Toplantı önces aile fotoğrafı çekildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Konseyin aılışında bir konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan, 2040 vizyon belgesinin açıklanacağını belirtti, "Tarihi kararlar alacağız" dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, yatığı konuşmada "Türkiye bizi yalnız bırakmadı" dedi.

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