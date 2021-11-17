CHP'li Mehmet Sevigen'den Kılıçdaroğlu'nun 'Helalleşme' sözlerine tepki: "CHP'den ihraç edilmeli"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz Ekim ayında bürokrasiyi tehdit etmiş ve "iktidara geldiğimizde hesap vereceksiniz" demişti. Ardından Türkiye'nin dev yatırımlarında yer alan müteahhitlere ödeme yapmayacağını söylemişti. Bununla da yetinmedi, yabancı yatırımcıyı da bu konuda uyardı.

Toplumun sinir uçlarına dokunarak gündemde kalmayı hedefleyen Kılıçdaroğlu'nun son olarak "helalleşme" vurgulu açıklaması gündem oldu. Bu açıklamalar sadece iktidarı değil CHP'lileri de rahatsız etti.

CHP'nin önemli bir kesimi "FETÖ'cülerden, PKK'lılardan biz neden özür diliyoruz" sorusunu sordu.

CHP'nin ulusalcı kanadı ise "Kılıçdaroğlu Atatürk dönemi ile hesaplaşıyor" şeklinde tepkilerini dile getiriyor. Peki Kemal Kılıçdaroğlu ne yapmak istiyor?

Bununla ilgili olarak birçok analiz yapıldı. Bütün analizlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylık hazırlığı yaptığı işaret edildi. SABAH'tan İsa Tatlıcan, Kılıçdaroğlu'ndaki bu önemli değişimi, 4 dönem CHP'den milletvekilliği yapmış olan Mehmet Sevigen'e sordu.

Deniz Baykal ile birlikte parti yönetiminden tasfiye edilen Mehmet Sevigen'e göre Kılıçdaroğlu son açıklamalarıyla parti tüzüğünü açıkça ihlal ediyor.

Kılıçdaroğlu'nun parti tüzüğünü çiğnediği ve bunun bir ihraç sebebi olduğunun altını çizen Sevingen'in açıklamalarından satırbaşları:

TÜZÜĞÜ ÇİĞNEYEN KILIÇDAROĞLU CHP'DEN İHRAÇ EDİLMELİ"

"Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları hazırlanmış bir projedir. Mesela aynı anda Kemal Bey helallik istiyor, Meral hanım Hz. Ömer'in adaletinden bahsediyor. İkisi de bir anda dini kavramları kullanmaya başlıyorlar. Kılıçdaroğlu, CHP'nin geçmişini ve geleneğini reddediyor. Kemal Bey parti tüzüğünü çiğnemiştir ve disiplin kuruluna verilerek partiden ihraç edilmelidir."

"PM KARARI OLMADAN PARTİ POLİTİKALARINI BELİRLEYEMEZ"

"CHP'de kimse Parti Meclisi ve kurultay kararı olmadan parti politikalarını belirleyemez. Parti Meclisi Kemal Bey'e o yetkisi vermiyor. Parti tüzüğünde çok açık maddeler var. CHP geçmişi ile helalleşmek bir parti politikasıdır. Ayrıca bu bir helalleşme değil ki. CHP'nin geriye dönük suçlamasıdır. Bütün kötü geçmişi bizim üzerimize bir yafta gibi yapıştırıyor. PKK'nın adına mı özür diliyor. FETÖ adına mı özür diliyor? Kimden ve kimin adına özür dilediğini anlamadım. Seçmenin de anladığını zannetmiyorum."

"KEMAL BEY'İN KAFASI ÇOK BULANIK"

"Ermeni olayları ile CHP olarak ne alakamız var. Bizim Kobani olayları ile ne alakamız var. Bizim askeri darbelerle ne alakamız var. Bizim onlarla helalleşme değil, hesap sormamız gerekir. Kemal Bey'in kafası, helalleşme ile hesaplaşmayı karıştıracak kadar kafası bulanık. Sen nasıl Kobani'yi özür konusu yaparsın. Kobani olaylarında PKK tarafından katledilen Yasin Börü'den kim özür dileyecek?"

"KEMAL BEY ATATÜRK CUMHURİYETİNDEN ÖÇ ALIYOR"

"Kemal Bey CHP geleneğinden intikam alıyor. Kemal Bey Atatürk cumhuriyetinden öç alıyor. Baykal yönetiminden öç alıyor. Biliyor musunuz Mehmet Moğultay kahrından öldü. Moğultay ve Hikmet Çetin'i çağırıyor ve aday olun diyor. Sonra onları listeye bile koymuyor. Moğultay bu yüzden kahrından öldü. Bunun gibi kaç tane olay var. Bütün arkadaşlarımızı ve arkadaşlarını sattı."

"BU MİLET KILIÇDAROĞLU'NU ÜLKEYİ TESLİM ETMEZ"

"Biz Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu CHP'yi nasıl teslim ettik hala inanmıyorum. Bu millet Kılıçdaroğlu'na ülkeyi nasıl teslim edecek? Hiç sanmıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önündeki en büyük engel Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Kurultay kararı olmadan bir genel başkan parti politikaları değiştirecek kararlar alamaz. Bunu yaparsa tüzüğü çiğnemiş olur ve disipline sevmedilerek partiden ihraç edilir."

"PKK VE FETÖ'YE GÖZ KIRPIYOR"

"Kemal Kılıçdaroğlu sadece FETÖ'ye değil PKK'ya da göz kırpıyor. HDP ile nasıl bir ittifak düşünüyorsun? Mesela bir genel af mı çıkaracaksın? PKK'ya yardım eden belediye başkanlarını, FETÖ'den ihraç edilen bürokratları tekrar görevine iade mi edeceksin? Bu konuda açıklık olmadan laf olsun diye helalleşme videoları çekmenin kime ne faydası var. Bir genel başkana yakışıyor mu?"

"YENİLGİLERE RAĞMEN ATATÜRK'TEN FAZLA GENEL BAŞKANLIK YAPTI"

"Kılıçdaroğlu gece yatıyor, sabah kalkıyor aklına bir şey geliyor ve konuşuyor. Böyle bir genel başkan olur mu? Ortada bir aday yok. Mustafa Kemal Atatürk 12 yıl CHP genel başkanlığı yapmıştı. Bu kadar yenilgiye rağmen Atatürk'ten daha fazla genel başkanlık yaptı. Bu kadar yenilgi, yenilgi nasıl hala o koltukta oturabilirsin?"

"KEMAL BEY'İN KAFASI ÇOK BULANIK"

"Kemal Bey'in kafası çok bulanık. Sabah başka, akşam başka konuşuyor. İstanbul ne Meral Hanım, Kemal Bey'in, Ekrem Bey'in başarısı değil. Biz zaten referandumda İstanbul'da yüzde 53'e ulaşmıştık. Aynı oy Ekrem İmamoğlu'na verildi. Ortada yeni bir başarı yok. İBB seçimleri HDP'nin desteği ile kazanıldı. Kimse buradan bir başarı devşirmeye çalışmasın. Burada bir başarı ya da başarılı bir proje yok."

"KILIÇDAROĞLU ADAY OLMAYA CESARET EDEMEZ"

"Kemal bey bence aday olmaz, olmayı da düşünmüyor. Tek düşüncesi var CHP Genel Başkanlığı koltuğunu korumak. Kemal Bey o cesareti gösteremez. Bu partiyi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurtarmak lazım. Kemal Bey CHP'yi batırmak için gelmiş. SHP'yi batıran kadrolar şimdi CHP'yi batırmaya çalışıyor. Kim aday olacak derseniz çok farklı bir isim üzerinde çalışılıyor olabilir. Ekmelettin İhsanoğlu gibi parti dışından bir isim. Mesela Abdullah Gül ismi çok geçmiyor ama hala olabilir diye düşünüyorum."

28 Şubat Öğrenci Derneği Genel Başkanı Emine İlyas: Kemal Kılıçdaroğlu hangi yüzle bizimle helalleşecek?