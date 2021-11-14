"CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun helallik isteğine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan cevap"
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Öğretmenlere, hakim-savcılara, sanatçılara, YSK üyelerine ve diğer kesimlere ettiği hakaretler ile toplumu geren ve tepki toplayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün Twitter hesabından paylaştığı bir mesaj ile 'Helalleşme' çıkışında bulundu. Her fırsatta negatif siyaset dilini kullanan Kılıçdaroğlu'nun iki yüzlü tavrını ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank paylaştığı bir video ile yeniden gözler önüne serdi.