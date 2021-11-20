Faik Öztrak ve Durmuş Yılmaz’ın kirli sicili! İlk vukuatları bu değil: Spekülasyonlarla piyasaları karıştırma planı

Eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz dün sosyal medya hesabından, "Saat 12.00'den sonra Resmi Gazete'yi takip etmenizi tavsiye ediyorum. Bu gece bir şeyler olabilir" paylaşımında bulundu.
CHP SÖZCÜSÜ FAİK ÖZTRAK DESTEK ÇIKTI
"Türk lirasının üzerine nasıl daha fazla bir sıkıntının geleceğini görürsünüz" spekülasyonu yapan Durmuş Yılmaz'ın algı operasyonu ise yine boş çıktı.
Ekonomiye yönelik algı operasyonları ile vatandaşın zihnini bulandırmaya çalışan CHP ve İYİ Parti'nin yeni oyununa Türkiye'deki her kesimden tepki geldi. İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın skandalına sahip çıkanlardan biri de İYİ Parti lideri Meral Akşener ile birlikte CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztraktı!
Faik Öztrak ve Durmuş Yılmaz ikilisinin Ankara'da bir otelde IMF ile gizlice görüşmesi de geçtiğimiz yıllarda Türkiye'nin gündemini meşgul etmişti.
İkili IMF ile gizli görüşmeyi "açıklama gereği duymadık" sözleriyle savunmuştu.
DURMUŞ YILMAZ: TÜRKİYE İÇİN TEK ÇARE IMF!
Eski Merkez Bankası Durmuş Yılmaz, Türkiye için kaynak bulmanın tek çaresinin IMF olduğunu söylemişti.
İYİ Partili Durmuş Yılmaz: Türkiye için kaynak bulmanın tek çaresi IMF
CHP VE İYİ PARTİ GİZLİ GİZLİ IMF İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve İYİ Parti'yi temsilen Durmuş Yılmaz, Ankara Hilton Otel'de Küresel sömürü aracı haline gelen IMF'nin yetkilileriyle gizli bir toplantı yapmıştı. Görüşmeye ilişkin CHP ve İYİ Partili yetkililer skandal bir savunma yapmıştı.
Faik Öztrak ve Durmuş Yılmaz'ın gizli IMF görüşmesi
Peki yalan haber ve kriz tetikçiliği ile Türkiye'yi oyalayan ikilinin kirli sicillerinde neler var?
2001 KRİZİNDE DE BAŞROLDEYDİ
İsmi, IMF'nin Türkiye ekonomisine karabasan gibi çöktüğü 2001 krizinde öne çıkan CHP'li Faik Öztrak'ın 2000'de BDDK Yardımcılığı yaptığı, 2001'de Kemal Derviş tarafından Hazine Müsteşarı yapıldığı biliniyor.
IMF 'SÖMÜRGE YASALARINI' ÖZTRAK ARACILIĞIYLA DAYATTI
20 bankanın battığı, binlerce kişinin işsiz kaldığı, Türkiye ekonomisine 251 milyarlık yük bindirilen kriz döneminde Hazine, Faik Öztrak tarafından yönetiliyordu.
IMF, bu süreçte borç para vermek için "sömürge yasaları"nı Öztrak aracılığıyla dayattı. Vergilere yüksek zamlar, önlenemeyen enflasyon ile toplumu canından bezdiren isimlerin başında yine Öztrak gelmişti.
Kemal Derviş, 16 ay boyunca birlikte çalıştığı Öztrak'ı kendi yerine geçmesi için mevcut hükümete tavsiye etmişti.
MEDYAYA BİLGİ SIZDIRIP DOLARI 2 KATINA ÇIKARAN ADAM: FAİK ÖZTRAK
Faik Öztrak, yakın ilişkilerinin olduğu dönemin Doğan Grubuna, dalgalı kura geçileceği bilgisini geçti ve bir gecede dolar kuru 2 katına çıktı. CNN Türk tarafından gece vakti duyurulan haberin hemen ardından 684 bin TL olan dolar kuru 1.2 milyon TL'ye yükseldi.
CHP'DE KOLTUĞUNA DOKUNULMAYAN TEK İSİM
IMF'nin elemanı gibi çalışan Faik Öztrak, 2002'de CHP'den milletvekili yapıldı, MYK'ya yükseltilmiş ve Kılıçdaroğlu'nun 9 yıllık döneminde 'koltuğuna dokunulmayan' tek MYK Üyesi Faik Öztrak olmuştu.
Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun ABD temaslarında en yakınındaki isim olan Öztrak, 17-25 Aralık sürecinde CHP liderinin FETÖ temsilcileriyle bir araya geldiği görüşmede bizzat yer almıştı.
CHP ve İYİ Parti vekillerinden IMF ile gizli görüşme
VATANDAŞIN SOLUĞUNU KESEN DÖNEMİN MİMARLARINDAN
Türkiye'nin akılalmaz bir hızla soyulduğu ve fakirleştirildiği 2000-2001 yıllarında BDDK Başkan Yardımcısı ve peşinden 2001-2003 yılları arasında Hazine Müsteşarlığı görevinde bulunan çamur siyasetinin sözcüsü olan Faik Öztrak, sömürge yasalarını kabul ederek IMF'den borç para almaya çalıştı ve ayrıca yüzde 190'lık faizler ve yüksek enflasyon ile vatandaşların ekonomik buhran yaşamasına sebebiyet verdi.
BANKALARI BATIRDILAR, VATANDAŞ DA BERABERİNDE BATTI
CHP'nin başarısız ekonomisti Faik Öztrak'ın 2.5 yıllık görev süresince bankalar üzerinde de büyük bir baskı oluştu. Öztrak'ın görev yaptığı zamanda 20 bankaya el konuldu ve bu bankalar teker teker battı.
HAZİNEYİ ADETA ÇALKALADILAR
Krizde birkaç günde yaklaşık 1 katrilyonluk faiz faturası çıkarılan ülkede 2001'de Hazine 3.9 milyar lira ile Cumhuriyet tarihinin en büyük ödemesini yaptı. Bu gelişme sonrasında Hazine'den parayı alanlar soluğu dövizin kapısında aldı.