Faik Öztrak ve Durmuş Yılmaz’ın kirli sicili! İlk vukuatları bu değil: Spekülasyonlarla piyasaları karıştırma planı

CHP SÖZCÜSÜ FAİK ÖZTRAK DESTEK ÇIKTI

"Türk lirasının üzerine nasıl daha fazla bir sıkıntının geleceğini görürsünüz" spekülasyonu yapan Durmuş Yılmaz'ın algı operasyonu ise yine boş çıktı.

Ekonomiye yönelik algı operasyonları ile vatandaşın zihnini bulandırmaya çalışan CHP ve İYİ Parti'nin yeni oyununa Türkiye'deki her kesimden tepki geldi. İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın skandalına sahip çıkanlardan biri de İYİ Parti lideri Meral Akşener ile birlikte CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztraktı!