İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın spekülasyonu boş çıktı: 'Resmi Gazete' yalanı ile ne amaçlandı? | Video
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Eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz dün sosyal medya hesabından, "Saat 12.00'den sonra Resmi Gazete'yi takip etmenizi tavsiye ediyorum. Bu gece bir şeyler olabilir" paylaşımında bulundu. "Türk lirasının üzerine nasıl daha fazla bir sıkıntının geleceğini görürsünüz" spekülasyonu yapan Durmuş Yılmaz'ın algı operasyonu ise yine boş çıktı. Peki İYİ Parti lideri Meral Akşener ve muhalefetin de üzerine yoğunlaştığı 'Resmi Gazete' yalanı ile ne amaçlandı?